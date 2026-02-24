Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık’ın Ölümüne Neden Olduğu 17 Yaşındaki Barlas’ın Annesi Şikayetinden Vazgeçti!
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin davasında flaş bir gelişme. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Aralık ayında açıklanan 2,5 yıllık hapis cezasına 'Bir canın bedeli bu mu?' diyerek feryat eden Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, 'Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir' diyerek şikayetinden ve istinaf başvurusundan resmi olarak vazgeçti.
Zehra Kınık’ın arabasıyla çarparak ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin davasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.
Annenin şikayetini geri çekme kararı, Aralık 2025'te görülen karar duruşmasının ardından yaptığı sert açıklamaların ardından geldi.
