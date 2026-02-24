onedio
Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık’ın Ölümüne Neden Olduğu 17 Yaşındaki Barlas’ın Annesi Şikayetinden Vazgeçti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 12:52

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin davasında flaş bir gelişme. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Aralık ayında açıklanan 2,5 yıllık hapis cezasına 'Bir canın bedeli bu mu?' diyerek feryat eden Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, 'Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir' diyerek şikayetinden ve istinaf başvurusundan resmi olarak vazgeçti.

Zehra Kınık’ın arabasıyla çarparak ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin davasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Aralık 2025'te mahkemenin verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezasına 'Bir canın bedeli iki yıl mı? Şikayetinden vazgeçenler ölüme aynen ortaktır' diyerek isyan eden acılı anne, mahkemeye sunduğu yeni dilekçede tüm maddi ve manevi zararının giderildiğini beyan etti. Anne Doğan, 19 Şubat 2026'da mahkemeye bir dilekçe sundu. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden istinafa (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi) gönderilen dosyada şu ifadeler yer aldı:

'Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum.'

Annenin şikayetini geri çekme kararı, Aralık 2025'te görülen karar duruşmasının ardından yaptığı sert açıklamaların ardından geldi.

19 Aralık'taki ikinci duruşmada Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmedilmişti. Kararın ardından adliye önünde feryat eden anne Hasret Doğan, verilen cezaya şu sözlerle tepki göstermiş ve şikayetinden vazgeçenleri suçlamıştı:

'Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara.'

