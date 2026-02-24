Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık’ın Ölümüne Neden Olduğu 17 Yaşındaki Barlas’ın Annesi Şikayetinden Vazgeçti!

Aralık 2025'te mahkemenin verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezasına 'Bir canın bedeli iki yıl mı? Şikayetinden vazgeçenler ölüme aynen ortaktır' diyerek isyan eden acılı anne, mahkemeye sunduğu yeni dilekçede tüm maddi ve manevi zararının giderildiğini beyan etti. Anne Doğan, 19 Şubat 2026'da mahkemeye bir dilekçe sundu. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden istinafa (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi) gönderilen dosyada şu ifadeler yer aldı:

'Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum.'