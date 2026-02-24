onedio
A Milli Takımın Yıldızından Şaşırtan Hamle: Alman Vatandaşlığı İçin Başvuru Yaptı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 07:33 Son Güncelleme: 24.02.2026 - 09:00

Almanya’da Hoffenheim formasıyla sahalara golle dönen milli futbolcu Ozan Kabak, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra İspanyol ve İtalyan kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki savunmacının, Avrupa transfer piyasasında elini güçlendirecek sürpriz bir vatandaşlık başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Milli takımın stoperlerinden Ozan Kabak, Alman vatandaşlığına başvuru yaptı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da görev yapan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, yaşadığı ağır sakatlık dönemini geride bırakarak formasına kavuştu. Sahalara dönüşünü Köln karşısında attığı golle kutlayan genç yetenek, performansıyla kısa sürede Avrupa’nın dev kulüplerini yeniden peşine takmayı başardı. Ancak transfer kulislerini hareketlendiren asıl gelişme, oyuncunun saha dışındaki stratejik hamlesi oldu. Alman basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki başarılı milli futbolcu, Alman vatandaşlığı için resmi süreçleri başlattı.

Bu başvurunun arkasında yatan temel sebep ise tamamen profesyonel kariyer planlamasına dayanıyor.

Ozan Kabak, Alman vatandaşlığını alması durumunda aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) vatandaşı statüsüne de kavuşacak. Bu durum, özellikle yabancı oyuncu sınırı bulunan İspanya ve İtalya gibi liglerdeki kulüpler için Ozan’ı 'yerli oyuncu' konumuna getirecek. Transfer döneminde elini oldukça güçlendirecek olan bu hamle, milli yıldızın Avrupa’nın seçkin kulüplerine geçişini kolaylaştıracak en önemli anahtar olarak görülüyor. Yaz transfer dönemi yaklaşırken hem fiziksel hem de hukuki hazırlıklarını tamamlayan Ozan Kabak'ın, yeni sezonda hangi dev kulüpte boy göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

