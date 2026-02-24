A Milli Takımın Yıldızından Şaşırtan Hamle: Alman Vatandaşlığı İçin Başvuru Yaptı!

Ozan Kabak, Alman vatandaşlığını alması durumunda aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) vatandaşı statüsüne de kavuşacak. Bu durum, özellikle yabancı oyuncu sınırı bulunan İspanya ve İtalya gibi liglerdeki kulüpler için Ozan’ı 'yerli oyuncu' konumuna getirecek. Transfer döneminde elini oldukça güçlendirecek olan bu hamle, milli yıldızın Avrupa’nın seçkin kulüplerine geçişini kolaylaştıracak en önemli anahtar olarak görülüyor. Yaz transfer dönemi yaklaşırken hem fiziksel hem de hukuki hazırlıklarını tamamlayan Ozan Kabak'ın, yeni sezonda hangi dev kulüpte boy göstereceği şimdiden merak konusu oldu.