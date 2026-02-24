A Milli Takımın Yıldızından Şaşırtan Hamle: Alman Vatandaşlığı İçin Başvuru Yaptı!
Almanya’da Hoffenheim formasıyla sahalara golle dönen milli futbolcu Ozan Kabak, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra İspanyol ve İtalyan kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki savunmacının, Avrupa transfer piyasasında elini güçlendirecek sürpriz bir vatandaşlık başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Milli takımın stoperlerinden Ozan Kabak, Alman vatandaşlığına başvuru yaptı.
Bu başvurunun arkasında yatan temel sebep ise tamamen profesyonel kariyer planlamasına dayanıyor.
