Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: Yılın En Sert Kışı Geldi! Yarın Başlıyor ve 3 Gün Sürecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 09:35

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın başlayacak olan soğuk havaların 3 gün boyunca süreceğini ve bu yılın en sert kış günleri olacağını duyurdu. Orhan Şen’in açıklamasına göre; gündüzleri sıcaklık 2-3 derece civarında olacak ve yağışlar sebebiyle ulaşım aksayabilir.

Son günlerde ısınan havalar yarın itibarıyla yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak.

Beklenen sıcaklıklar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen flaş açıklamalarda bulundu. 

Yarından itibaren bu yılın en soğuk günlerinin yaşanacağını belirten Orhan Şen, yağışlar nedeniyle ulaşımın aksayabileceğini belirtirken dikkat etmesi gereken bölgeleri de duyurdu.

İşte Orhan Şen’in açıklaması:

“Çarşamba gününden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. Önce İç Anadolu sonra Karadeniz ile İç ve Doğu Anadoluyu kapsayacak. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü anadoluda ulaşım aksayabilir. Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece civarında.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
