Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: Yılın En Sert Kışı Geldi! Yarın Başlıyor ve 3 Gün Sürecek
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın başlayacak olan soğuk havaların 3 gün boyunca süreceğini ve bu yılın en sert kış günleri olacağını duyurdu. Orhan Şen’in açıklamasına göre; gündüzleri sıcaklık 2-3 derece civarında olacak ve yağışlar sebebiyle ulaşım aksayabilir.
Son günlerde ısınan havalar yarın itibarıyla yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak.
İşte Orhan Şen’in açıklaması:
