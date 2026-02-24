THY'nin İstanbul'daki Büyük Sırrı: Düşen Uçağın Enkazı Yıllar Sonra Bulundu
Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5. kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntüledi.
51 yıl önce yaşanmış, 42 kişi hayatını kaybetmişti.
Daha önce yapılan arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.
