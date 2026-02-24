onedio
Tüm Dünyaya Yetecek Kadar Altın Bulundu! Dev Rezerv İlk Kez Görüntülendi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 06:46 Son Güncelleme: 24.02.2026 - 06:47

Güney Amerika'nın derinliklerinde yer alan Surinam, madencilik tarihinin en yüksek saflık oranına sahip altın keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kanadalı bir firmanın daha önce el değmemiş bir bölgede gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında, endüstri standartlarının çok üzerinde bir 'yüksek tenörlü' altın damarı tespit edildi.

Güney Amerika ülkesi Surinam'ın güneydoğusundaki Guiana Kalkanı bölgesinde, madencilik dünyasını heyecanlandıran devasa bir altın yatağı keşfedildi.

Kanadalı Founders Metals firmasının Maria Geralda sahasında yürüttüğü ilk sondaj çalışmalarında, yerin derinliklerinde 22,5 metre boyunca uzanan ve ton başına 11,88 gram altın içeren çok değerli bir kesite ulaşıldı. Sektörde 'yüksek kalite' sınırı olarak kabul edilen ton başına 10 gram eşiğinin aşılması, bu keşfin sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda saflık oranıyla da dünya çapında bir öneme sahip olduğunu kanıtlıyor.

Uzmanlara göre; fay hattı boyunca oluşan çatlaklarda zamanla altın zengini sıvılar birikti.

Daha önce hiç kazma vurulmamış bir alanda gerçekleştirilen bu araştırma, jeolojik açıdan yaklaşık 1,7 milyar yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en zengin maden kuşaklarından biri olarak bilinen Guiana Shield üzerinde yer alıyor. Uzmanlar, bölgedeki fay hatları boyunca oluşan çatlakların zamanla kuvars ve altın zengini sıvılarla dolduğunu belirterek, bu durumun madenin kalitesini zirveye taşıdığını ifade ediyor. Yapılan incelemelerde, yüzeydeki geniş bir alandan alınan numunelerin yarısından fazlasında değerli metal izine rastlanırken, sondaj örneklerinde 'pirotit' adı verilen özel minerallerin varlığı da dikkat çekti.

Ekonomik açıdan büyük bir potansiyel barındıran bu yeni saha, düşük maliyetle yüksek verim alma imkanı sunması nedeniyle yatırımcıların odağına yerleşti.

Rezervdeki altın oranının yüksek olması, daha az kaya atığı çıkarılarak daha saf madene ulaşılmasını sağladığı için işletme giderlerini ciddi oranda düşürüyor. Şirketin üst düzey yöneticisi Colin Padget, ulaşılan 11,88 g/t değerinin şimdiye kadar bölgede rastlanan en yüksek verilerden biri olduğunu vurgulayarak, çalışmanın devam etmesi halinde bu sahanın çok uzun yıllar boyunca küresel altın arzına katkı sağlayabileceğini belirtti. Madenciliğin ülke ekonomisinin neredeyse tamamını sırtladığı Surinam için bu keşif, sadece bir maden sahası değil, aynı zamanda ulusal geliri katlayacak stratejik bir dönüm noktası konumunda.

