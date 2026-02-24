Tüm Dünyaya Yetecek Kadar Altın Bulundu! Dev Rezerv İlk Kez Görüntülendi!

Daha önce hiç kazma vurulmamış bir alanda gerçekleştirilen bu araştırma, jeolojik açıdan yaklaşık 1,7 milyar yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en zengin maden kuşaklarından biri olarak bilinen Guiana Shield üzerinde yer alıyor. Uzmanlar, bölgedeki fay hatları boyunca oluşan çatlakların zamanla kuvars ve altın zengini sıvılarla dolduğunu belirterek, bu durumun madenin kalitesini zirveye taşıdığını ifade ediyor. Yapılan incelemelerde, yüzeydeki geniş bir alandan alınan numunelerin yarısından fazlasında değerli metal izine rastlanırken, sondaj örneklerinde 'pirotit' adı verilen özel minerallerin varlığı da dikkat çekti.