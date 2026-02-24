Tüm Dünyaya Yetecek Kadar Altın Bulundu! Dev Rezerv İlk Kez Görüntülendi!
Güney Amerika'nın derinliklerinde yer alan Surinam, madencilik tarihinin en yüksek saflık oranına sahip altın keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kanadalı bir firmanın daha önce el değmemiş bir bölgede gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında, endüstri standartlarının çok üzerinde bir 'yüksek tenörlü' altın damarı tespit edildi.
Güney Amerika ülkesi Surinam'ın güneydoğusundaki Guiana Kalkanı bölgesinde, madencilik dünyasını heyecanlandıran devasa bir altın yatağı keşfedildi.
Uzmanlara göre; fay hattı boyunca oluşan çatlaklarda zamanla altın zengini sıvılar birikti.
Ekonomik açıdan büyük bir potansiyel barındıran bu yeni saha, düşük maliyetle yüksek verim alma imkanı sunması nedeniyle yatırımcıların odağına yerleşti.
