Altını Olana "Bedava" Gelecek Şehirler! 1 Metrekare Ev Kaç Gram Altın Eder?
Yatırımcısının yüzünü gram altın 23 Şubat 2026 tarihinde 7 bin 261 TL’yi gördü. Gram altın, konut fiyatları karşısında alım gücü açısında yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre 1 metrekare konut fiyatı 10 gramdan 5 grama düştü. Altın bazında en ucuz iller de belli oldu. İşte altını olana bedava gelecek şehirler.
Konut fiyatları altın karşısında eridi.
1 metrekare ev kaç gram altın eder?
Altını olana 'bedava' gelecek şehirler. Konutta gram altın için ucuz kentler:
