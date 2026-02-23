Altını Olana "Bedava" Gelecek Şehirler! 1 Metrekare Ev Kaç Gram Altın Eder?

Altın, jeopolitik gerilim ve ticaret savaşlarının gölgesinde yeniden yükselişe geçti. Yatırımcı güvenli limana talebini artırırken gram altın 3 haftanın ardından zirveye oturdu. Gram altın 7 bin 261 TL seviyesine ulaştı, gayrimenkul piyasasında da ezber bozuldu. Konut fiyatları altın karşısında günden güne eridi. Yatırımcı için ise tarihi bir fırsat penceresi aralandı.

Gayrimenkul piyasasında altını olanın eli güçlendi. Ocak 2023 döneminde Türkiye genelinde ortalama 1 metrekare konut alabilmek için 11,72 gram altın gerekirken, bugün bu rakam 5,17 grama kadar gerilemiş durumda. Bir diğer ifadeyle konut, altın bazında yarı yarıya ucuzladı.