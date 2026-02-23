onedio
Altını Olana "Bedava" Gelecek Şehirler! 1 Metrekare Ev Kaç Gram Altın Eder?

Altını Olana "Bedava" Gelecek Şehirler! 1 Metrekare Ev Kaç Gram Altın Eder?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.02.2026 - 16:21

Yatırımcısının yüzünü gram altın 23 Şubat 2026 tarihinde 7 bin 261 TL’yi gördü. Gram altın, konut fiyatları karşısında alım gücü açısında yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre 1 metrekare konut fiyatı 10 gramdan 5 grama düştü. Altın bazında en ucuz iller de belli oldu. İşte altını olana bedava gelecek şehirler.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Konut fiyatları altın karşısında eridi.

Konut fiyatları altın karşısında eridi.

Altın, jeopolitik gerilim ve ticaret savaşlarının gölgesinde yeniden yükselişe geçti. Yatırımcı güvenli limana talebini artırırken gram altın 3 haftanın ardından zirveye oturdu. Gram altın 7 bin 261 TL seviyesine ulaştı, gayrimenkul piyasasında da ezber bozuldu. Konut fiyatları altın karşısında günden güne eridi. Yatırımcı için ise tarihi bir fırsat penceresi aralandı. 

Gayrimenkul piyasasında altını olanın eli güçlendi. Ocak 2023 döneminde Türkiye genelinde ortalama 1 metrekare konut alabilmek için 11,72 gram altın gerekirken, bugün bu rakam 5,17 grama kadar gerilemiş durumda. Bir diğer ifadeyle konut, altın bazında yarı yarıya ucuzladı.

1 metrekare ev kaç gram altın eder?

1 metrekare ev kaç gram altın eder?

Endeksi verilerine göre metrekare fiyatı ve gram altın karşılığı şöyle:

  • 2022 Ocak / 5.591 TL / 7,27 gram altın

  • 2023 Ocak / 13.659 TL / 11,72 gram altın

  • 2024 Ocak / 23.088 TL  / 11,22 gram altın

  • 2025 Ocak / 28.893 TL / 8,97 gram altın

  • 2026 Ocak / 37.504 TL / 5,51 gram

  • 23 Şubat 2026* — 5,17 gram

Altını olana 'bedava' gelecek şehirler. Konutta gram altın için ucuz kentler:

Altını olana 'bedava' gelecek şehirler. Konutta gram altın için ucuz kentler:

Konut fiyatlarının altın karşısında en düşük seyrettiği iller listesinde Kilis başı çekiyor. Kilis'te 1 metrekare konutun bedeli 2,34 gram altına kadar düşerek son yılların en düşük seviyesine işaret etti. İşte altın bazında en uygun fiyatlı ilk 5 il:

Türkiye genelinde tam 8 şehirde metrekare fiyatları 3 gram sınırının altında seyrediyor.

3 büyükşehirde durum 

İstanbul’da bir metrekare konutun altın karşılığı 8,16 gram olurken, bu rakam Ankara’da 4,8 gram, İzmir’de ise 6,36 gram olarak kayıtlara geçti. Piyasa uzmanları, altındaki bu 'servet etkisinin' gayrimenkul yatırımlarına dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
