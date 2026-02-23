onedio
Bu Mesajlara Tıklayanların Banka Hesabı Boşaltılıyor!

Bu Mesajlara Tıklayanların Banka Hesabı Boşaltılıyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.02.2026 - 14:30

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Dolandırıcılar şimdi de insanların manevi duygularını kullanarak ‘yardım’ adı altında link göndermeye başladı. Linke tıklayanların için birkaç saniye içerisinde banka hesapları boşaltılıyor. Uzmanlar uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılar Ramazan ayında harekete geçti.

Dolandırıcılar Ramazan ayında harekete geçti.

Dolandırıcılar bu kez Ramazan nedeniyle vatandaşların manevi duygularını hedef aldı. Ailelere yardım yaptıklarını belirten dolandırcılar gerek SMS gerekse sosyal medya üzerinden gönderdiği linklerle vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarına ulaşmaya çalışıyor. Mesajla gönderilen linki tıklayan vatandaşların banka hesapları saniyeler içinde boşaltılıyor.  Yardım yapmak isterken tüm birikiminden olan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, hukukçular 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiç kimsenin valilik veya kaymakamlıkların izni olmadan yardım toplama yetkisi olmadığının altını çizerek vatandaşları uyarıyor.

Avukat Bilgehan Özçifçi, vatandaşlara uyarıda bulundu. Özçifçi, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde bugüne kadar birçok alanda dolandırıcılık eyleminde bulunan şahıslar şu an Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumumuzun manevi duygularını suistimal ederek nakdi yardım ve ramazan kolisi talepli SMS'ler ile vatandaşlarımızın banka hesaplarını hedef alıyor. Unutmayalım ki, 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiçbir gerçek veya tüzel kişi kaymakamlıkların veya valiliklerin izni olmadan herhangi bir para toplama yetkisine sahip değildir.

En önemlisi de şu unutmamak lazım ki, gelen SMS'lere ve içeriğindeki linklere tıklamamız sonucu banka hesaplarımızdaki bugüne kadar kazandığımız tüm sermayemizin yok olmasına sebep olabilir. Bu nedenle asla bu linklere tıklamamalıyız. İnsanlarımızı da bu konuda uyarmalıyız. Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
