Bu Mesajlara Tıklayanların Banka Hesabı Boşaltılıyor!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Dolandırıcılar şimdi de insanların manevi duygularını kullanarak ‘yardım’ adı altında link göndermeye başladı. Linke tıklayanların için birkaç saniye içerisinde banka hesapları boşaltılıyor. Uzmanlar uyarılarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolandırıcılar Ramazan ayında harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın