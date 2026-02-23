'Sağlıkçıyız' Diye Kapınızı Çalanlara Dikkat! Prof. Dr. "Virüs Yayıyorlar" Sözleriyle Uyardı
Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı gezen kişilere karşı uyardı. Prof. Dr. Pullukçu, “Kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Hepatit C, iğne ya da cerrahi işlemler sonrası bulaşabiliyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dövme ve manikür yaptıranlar dikkat! “Sağlıkçı adı altında kapı kapı dolaşanlar virüs taşıyabilir.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın