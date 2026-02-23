'Sağlıkçıyız' Diye Kapınızı Çalanlara Dikkat! Prof. Dr. "Virüs Yayıyorlar" Sözleriyle Uyardı

Virüse karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Pullukçu, 'Toplumumuzda ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar' dedi ve şöyle devam etti:

'1994 yılından önce kan ürünü alan, herhangi bir cerrahi işlem uygulanan, ameliyat olan, yaşı 55’in üzerinde olanlar ya da dövme, piercing yaptırmış olan kişiler, manikür pedikür gibi işlemleri çok uygun yerlerde yaptırmayanlar, cezaevi mahkumları risk grubudur. Artık hastanelerde tarama testleri yapıldığı için cerrahi işlemlerden kaynaklı hepatit hastası görmüyoruz. Sağlıkla ilgili herhangi bir diploma ya da belgesi olmayan kişilere en ufak bir işlem dahi yaptırılmamalıdır. Manikür pedikür konusunda da insanlar bu işlemler için kendi setlerini alabilirler. Hepatit C, çok fazla belirti vermediğinden insanlar kalıcı bir hasar oluşana kadar farkına varamıyor. O nedenle risk grubundaki bu kişiler mutlaka hayatlarında bir kez test yaptırabilir. Devletimizin karşıladığı hap tedavileriyle de kanser ya da siroz gibi risklerle karşılaşmadan tamamen iyileşebilir.'