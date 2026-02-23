onedio
'Sağlıkçıyız' Diye Kapınızı Çalanlara Dikkat! Prof. Dr. "Virüs Yayıyorlar" Sözleriyle Uyardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.02.2026 - 14:12

Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı gezen kişilere karşı uyardı. Prof. Dr. Pullukçu, “Kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar” dedi.

“Hepatit C, iğne ya da cerrahi işlemler sonrası bulaşabiliyor."

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Hepatit C virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün yıllar içinde sessiz ilerleyerek karaciğere hasar verdiğini aktaran Pullukçu, kanserlere sebep olduğunu belirtti. 

Hepatit C nasıl bulaşır?

Prof. Dr. Pullukçu, Hepatit C’nin bulaş yollarını şu sözlerle anlattı:

“Hepatit C, daha çok invaziv işlemler dediğimiz iğne ya da cerrahi işlemler sonrası bulaşabiliyor. 1994 yılına kadar testi ya da tarama programı yoktu. Daha sonra tarama testleri çıkınca biz bu insanları bir bir bulmaya başladık. Arkasından tedavileri geldi ancak başarılı değildi. Şimdi çok güzel tedavilerimiz var ve 2 ayda tamamen yüzde 100 iyileştiriyor. Aslında çok pahalı olan bu tedavileri devletimiz ücretsiz karşılıyor. Hepatit C yüzde 75 oranda kronik hale geliyor ve yavaş yavaş karaciğeri hasarlandırıyor. Hasta olup olmadığınızı bilemezsiniz o nedenle bu kişilerin taranması gerekiyor. Çünkü karaciğer çok metanetli bir organ, kendisinin yüzde 20’si kalana kadar bulgu vermiyor. Bu durum 15-20 yıl içerisinde kanserlere neden olabiliyor.”

Dövme ve manikür yaptıranlar dikkat! “Sağlıkçı adı altında kapı kapı dolaşanlar virüs taşıyabilir.”

Virüse karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Pullukçu, 'Toplumumuzda ‘sağlıkçı’ adı altında kapı kapı dolaşarak bazı işlemler yapan kişiler sterilizasyona uymadıkları için kişiden kişiye bu virüsü bulaştırabiliyorlar' dedi ve şöyle devam etti:

'1994 yılından önce kan ürünü alan, herhangi bir cerrahi işlem uygulanan, ameliyat olan, yaşı 55’in üzerinde olanlar ya da dövme, piercing yaptırmış olan kişiler, manikür pedikür gibi işlemleri çok uygun yerlerde yaptırmayanlar, cezaevi mahkumları risk grubudur. Artık hastanelerde tarama testleri yapıldığı için cerrahi işlemlerden kaynaklı hepatit hastası görmüyoruz. Sağlıkla ilgili herhangi bir diploma ya da belgesi olmayan kişilere en ufak bir işlem dahi yaptırılmamalıdır. Manikür pedikür konusunda da insanlar bu işlemler için kendi setlerini alabilirler. Hepatit C, çok fazla belirti vermediğinden insanlar kalıcı bir hasar oluşana kadar farkına varamıyor. O nedenle risk grubundaki bu kişiler mutlaka hayatlarında bir kez test yaptırabilir. Devletimizin karşıladığı hap tedavileriyle de kanser ya da siroz gibi risklerle karşılaşmadan tamamen iyileşebilir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
