Ne Altın Ne Gümüş! O Yatırım Aracı Bir Haftada Zirveye Oturdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.02.2026 - 11:36

Küresel piyasalarda değerli metaller hareketlendi. Geçen haftalarda düşüş gören altın ve gümüş gibi değerli varlıklar yeni güne yükselişle başladı. Küresel piyasalar ABD’den gelen sürpriz yargı kararıyla hareketlendi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararlarını iptal etmesiyle dolar kan kaybetti. Altın ve gümüş haricinde yatırımcılar diğer değerli metalleri araştırıyor. Bakır, gözde yatırım aracı olma hedefini sürdürürken bir hafta zirve fiyatını gördü.

Ne altın ne gümüş! Bakır fiyatları yükselişe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından hayata geçirilen gümrük tarifelerinin büyük bir kısmının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi, dolar endeksinde geri çekilmeye neden oldu. Doların zayıflamasını fırsat bilen baz metaller ise alım dalgasıyla değer kazandı.

Bakır fiyatları ne kadar?

Londra Metal Borsası (LME) göstergelerine göre bakır fiyatları ton başına 12 bin 978 dolar seviyesiyle güne başladı. Gün içinde artış yaşayan bakır, 13 bin 50 dolara kadar tırmandı. Fiyatlar 'Son 1 haftanın zirvesi' olarak yorumlandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması hacimleri sınırlı tutuyor. Piyasanın 24 Şubat'ta yeniden açılmasıyla değerli metallerde yeni hareketlilik bekleniyor.

Bakır fiyatları neden yükseldi?

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı sonrası Donald Trump’ın hamlesi gecikmedi. Trump, ithalata uygulanan geçici tarifeyi yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaracağını duyurdu. Bu gelişme, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle birleşince metal fiyatlarındaki yükselişi bir miktar sınırladı. Ticaret dünyası, mahkeme kararının Trump’ın hareket alanını daralttığını düşünse de belirsizliğin bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Diğer metallerde son durum

Alüminyum: Yüzde 0,3 artışla 3 bin 110 dolar.

Nikel: Yüzde 1,2 değer kazancıyla 17 bin 545 dolar.

Kurşun: Yüzde 0,1 yükselişle 1.966 dolar.

Çinko: Yüzde 0,3 kayıpla 3 bin 374 dolar seviyesinden işlem gördü.

