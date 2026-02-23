Ne Altın Ne Gümüş! O Yatırım Aracı Bir Haftada Zirveye Oturdu
Küresel piyasalarda değerli metaller hareketlendi. Geçen haftalarda düşüş gören altın ve gümüş gibi değerli varlıklar yeni güne yükselişle başladı. Küresel piyasalar ABD’den gelen sürpriz yargı kararıyla hareketlendi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararlarını iptal etmesiyle dolar kan kaybetti. Altın ve gümüş haricinde yatırımcılar diğer değerli metalleri araştırıyor. Bakır, gözde yatırım aracı olma hedefini sürdürürken bir hafta zirve fiyatını gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne altın ne gümüş! Bakır fiyatları yükselişe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakır fiyatları neden yükseldi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın