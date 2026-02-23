Ne Altın Ne Gümüş! O Yatırım Aracı Bir Haftada Zirveye Oturdu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından hayata geçirilen gümrük tarifelerinin büyük bir kısmının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi, dolar endeksinde geri çekilmeye neden oldu. Doların zayıflamasını fırsat bilen baz metaller ise alım dalgasıyla değer kazandı.

Bakır fiyatları ne kadar?

Londra Metal Borsası (LME) göstergelerine göre bakır fiyatları ton başına 12 bin 978 dolar seviyesiyle güne başladı. Gün içinde artış yaşayan bakır, 13 bin 50 dolara kadar tırmandı. Fiyatlar 'Son 1 haftanın zirvesi' olarak yorumlandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması hacimleri sınırlı tutuyor. Piyasanın 24 Şubat'ta yeniden açılmasıyla değerli metallerde yeni hareketlilik bekleniyor.