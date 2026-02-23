onedio
Altın Son 3 Haftanın Zirvesinde! Gümüş ve Altın Neden Yükseldi?

Dilara Şimşek
23.02.2026 - 10:08

Altın fiyatları belli oldu. Bir süredir düşüş trendine devam eden altında toparlanma sinyali geldi. Altın son 3 haftanın zirvesine ulaştı. Güne yükselişle başlayan altını gümüş takip etti. Peki gümüş ve altın neden yükseldi? Altın ne kadar oldu? İşte gümüş ve altın fiyatları...

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

23 Şubat 2026 altın fiyatları belli oldu. Altın son haftaların zirvesine yerleşti. Altında son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 257 TL.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 169 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 339 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 528 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 146 dolar

Gümüş ne kadar?

Altınla birlikte gümüş de yükselişe geçti. Geçen haftalarda düşüş yaşayan gram gümüş 23 Şubat 2026 tarihinde 121,6 TL oldu. Spot gümüş ise yüzde 3,25 arttı. Gümüş 87,30 dolara ulaştı.

Altın neden yükseldi?

Altın fiyatlarının neden yükseldiği belli oldu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife kararı ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle değerli metallere talep arttı. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları mahkeme tarafından iptal edildi. Altın endeksi bu kararla geriledi. ABD-İran gerilimi ve zayıflayan dolar etkisiyle altın fiyatları yükseliş yaşadı.

