Adapazarı Belediye Başkanının Yasak Aşk Mesajları İfşa Oldu

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre ikili arasında geçtiği iddia edilen mesajlar şöyle:

'istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.

bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni.

bst198080: O dudaklarını yerim.

istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.

bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.

istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.

bst198080: Sevgilim 04:30’da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.

istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.

bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.

istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.

bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.'