Adapazarı Belediye Başkanının Yasak Aşk Mesajları İfşa Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
23.02.2026 - 13:35

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, özel kalem müdürüyle yaşadığı gizli aşkla gündeme geldi. Işıksu iddiaları redderken AKP, Işıksu’nun ihracını istemişti. Özel kalem müdürü E.S.’nin üniversite öğrencisi kızının şikayetiyle ortaya çıkan ilişkide yeni gelişme yaşandı. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Işıksu ve özel kalem müdürünün TikTok üzerinden mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Kaynak

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve özel kalem müdürü arasındaki yasak aşk iddiasında yeni gelişme.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve özel kalem müdürü E.S.’nin yaşadığı iddia edilen aşk E.S.’nin kızı tarafından ortaya çıkarılmıştı. Üniversite öğrencisi C.S. annesi ve Işıksu’nun ilişki yaşadığını açıklayarak CİMER'e dilekçe yazmıştı. Söz konusu iddiaların ardından AKP, Işıksu’nun ihracını istemişti. 

E.S.’nin eşi H.S. ise açtığı boşanma davasına mesajlaşmaları ekledi. Mahkemeye 192 sayfalık döküm sunuldu. Belgelerde Işıksu ve E.S.’nin TikTok üzerinden gizli rumuzlarla yaptıkları yazışmalar yer aldı.

Mesajlar ifşa oldu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre ikili arasında geçtiği iddia edilen mesajlar şöyle:

'istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.

bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni.

bst198080: O dudaklarını yerim.

istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.

bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.

istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.

bst198080: Sevgilim 04:30’da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.

istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.

bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.

istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.

bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
