Annesiyle Belediye Başkanı Arasında ‘Yasak Aşk’ Olduğunu İddia Eden Ceyda Saçar Meclis’e Dilekçe Yazdı
Adapazarı’nın AKP’li belediye başkanı Mutlu Işıksu ile özel kalem müdiresi Elif Saçar arasında yaşandığı ileri sürülen gizli ilişki iddiaları yargıya taşındı. Üniversite öğrencisi Ceyda Saçar’ın annesinin telefonunda bulduğu mesajlarla ortaya çıkan olayda; taraflar birbirine on milyonlarca liralık tazminat davaları açarken, konu TBMM ve Ombudsmanlığın da gündemine girdi.
Kaynak: Veli Toprak / Sözcü
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, AKP’li Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü Elif Saçar arasında geçtiği iddia edilen "yasak aşk" ve "müstehcen yazışmalar" kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.
