Annesiyle Belediye Başkanı Arasında ‘Yasak Aşk’ Olduğunu İddia Eden Ceyda Saçar Meclis’e Dilekçe Yazdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2026 - 13:14 Son Güncelleme: 13.02.2026 - 13:24

Adapazarı’nın AKP’li belediye başkanı Mutlu Işıksu ile özel kalem müdiresi Elif Saçar arasında yaşandığı ileri sürülen gizli ilişki iddiaları yargıya taşındı. Üniversite öğrencisi Ceyda Saçar’ın annesinin telefonunda bulduğu mesajlarla ortaya çıkan olayda; taraflar birbirine on milyonlarca liralık tazminat davaları açarken, konu TBMM ve Ombudsmanlığın da gündemine girdi.

Kaynak: Veli Toprak / Sözcü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, AKP’li Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü Elif Saçar arasında geçtiği iddia edilen "yasak aşk" ve "müstehcen yazışmalar" kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Skandal, Elif Saçar’ın 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi kızı Ceyda Saçar’ın, annesinin telefonundaki mesajları görmesiyle gün yüzüne çıktı. Yaklaşık sekiz yıldır belediyede görev yapan annesinin özel yazışmalarına şahit olan genç kız, durumu ailesiyle paylaştı. Gelişmeler üzerine 25 yıllık eş Hakan Saçar, eşine boşanma davası açarken, Belediye Başkanı Işıksu’ya da 'aile birliğini bozduğu' gerekçesiyle 20 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Olayın yargı boyutuna taşınmasıyla birlikte taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sertleşti. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddederek kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Saçar ailesinin kendisine yönelik 'şantaj' girişiminde bulunduğunu öne süren Işıksu, hem savcılığa suç duyurusunda bulundu hem de aileye karşı 50 milyon liralık rekor bir tazminat davası açtı. Başkan Işıksu, iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki sürecin sonunda haklılığının kanıtlanacağını ifade etti.

Süreci kamuoyuna duyuran Ceyda Saçar ise geçtiğimiz günlerde Sakarya’yı ziyaret eden Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın toplantısında mikrofonu alarak yaşadıklarını anlattı. Genç kız, ellerindeki kanıtlar nedeniyle önce kendilerine rüşvet teklif edildiğini, bu teklifi kabul etmedikleri için de kamu gücü kullanılarak tehdit edildiklerini ileri sürdü. Yaşadığı baskılar nedeniyle TBMM’ye dilekçe veren Ceyda Saçar, belediye başkanının nüfuzunu kullanarak ailesini mağdur ettiğini ve adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti. Şehrin siyasi atmosferini sarsan bu davanın seyri, mahkemeden çıkacak kararlarla netlik kazanacak.

Genç hukuk öğrencisinin bu skandalı daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e taşıyarak bildirdiği ortaya çıktı. Sakarya kamuoyu, milyonluk tazminat davalarının ve “yasak aşk” iddialarının yargıdaki sonucunu yakından takip ediyor.

Ceyda Saçar, başkanla annesinin ilişkisini Meclis’e yazdığı dilekçede bu sözlerle ifşa etti: “Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar’ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı.”

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
