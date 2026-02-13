Annesiyle Belediye Başkanı Arasında ‘Yasak Aşk’ Olduğunu İddia Eden Ceyda Saçar Meclis’e Dilekçe Yazdı

Skandal, Elif Saçar’ın 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi kızı Ceyda Saçar’ın, annesinin telefonundaki mesajları görmesiyle gün yüzüne çıktı. Yaklaşık sekiz yıldır belediyede görev yapan annesinin özel yazışmalarına şahit olan genç kız, durumu ailesiyle paylaştı. Gelişmeler üzerine 25 yıllık eş Hakan Saçar, eşine boşanma davası açarken, Belediye Başkanı Işıksu’ya da 'aile birliğini bozduğu' gerekçesiyle 20 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Olayın yargı boyutuna taşınmasıyla birlikte taraflar arasında karşılıklı suçlamalar sertleşti. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddederek kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Saçar ailesinin kendisine yönelik 'şantaj' girişiminde bulunduğunu öne süren Işıksu, hem savcılığa suç duyurusunda bulundu hem de aileye karşı 50 milyon liralık rekor bir tazminat davası açtı. Başkan Işıksu, iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki sürecin sonunda haklılığının kanıtlanacağını ifade etti.

Süreci kamuoyuna duyuran Ceyda Saçar ise geçtiğimiz günlerde Sakarya’yı ziyaret eden Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın toplantısında mikrofonu alarak yaşadıklarını anlattı. Genç kız, ellerindeki kanıtlar nedeniyle önce kendilerine rüşvet teklif edildiğini, bu teklifi kabul etmedikleri için de kamu gücü kullanılarak tehdit edildiklerini ileri sürdü. Yaşadığı baskılar nedeniyle TBMM’ye dilekçe veren Ceyda Saçar, belediye başkanının nüfuzunu kullanarak ailesini mağdur ettiğini ve adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti. Şehrin siyasi atmosferini sarsan bu davanın seyri, mahkemeden çıkacak kararlarla netlik kazanacak.

Genç hukuk öğrencisinin bu skandalı daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e taşıyarak bildirdiği ortaya çıktı. Sakarya kamuoyu, milyonluk tazminat davalarının ve “yasak aşk” iddialarının yargıdaki sonucunu yakından takip ediyor.

Ceyda Saçar, başkanla annesinin ilişkisini Meclis’e yazdığı dilekçede bu sözlerle ifşa etti: “Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar’ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı.”