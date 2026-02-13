Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Son 2 Gün: Pazartesi Günü Kart Limitleri Değişiyor!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) talimatıyla kredi kartı limitlerinde büyük bir revizyon başlıyor. 16 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında, toplam limiti 400 bin lirayı aşan kullanıcıların limitleri mercek altına alınırken; eğitim ve sağlık harcamaları bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.
Bankacılık sektöründe hareketli günler yaşanıyor, kredi kartı limitleri değişiyor.
Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek?
