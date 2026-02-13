Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Son 2 Gün: Pazartesi Günü Kart Limitleri Değişiyor!

BDDK’nın bankalara tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kredi kartı limitlerinde yeni bir hesaplama dönemine giriliyor. Kurulun daha önce 15 Şubat olarak belirlediği takvime göre, bankalar tüm müşterilerinin kart limitlerini güncel ekonomik verilere ve gelir beyanlarına göre yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Bu süreçte özellikle birden fazla banka ile çalışan ve toplam limiti belirlenen sınırın üzerinde olan tüketicileri önemli değişiklikler bekliyor.

NTV'den yer alan habere göre ; Sistemin temel dayanağını, bir kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limit miktarı oluşturuyor. Yeni uygulamada 400 bin lira kritik bir eşik olarak belirlendi. Eğer bir kullanıcının farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti 400 bin liranın altındaysa, herhangi bir otomatik düşüş yaşanması beklenmiyor. Ancak farklı bankalardan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı geçiyorsa, bu kişiler 'istisna' kapsamından çıkarılarak limit azaltma operasyonuna dahil edilecek. Örneğin, üç ayrı bankadan toplamda 600 bin liralık limit kullanan bir vatandaş, belirlenen sınırı aştığı için yeni düzenlemeden doğrudan etkilenecek.

BDDK’nın bu kararı alırken sosyal ihtiyaçları koruma altına aldığı da görülüyor. Yapılan resmi duyuruya göre, vatandaşların eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları bu genel limit hesaplamasının dışında tutulacak. Bankalar, bu tür hayati harcamaların aksamaması için gerekli teknik altyapıyı tamamlayarak, eğitim ve sağlık ödemelerinin toplam limiti olumsuz etkilememesini sağlayacak. Öte yandan bankalar, müşterilerinin gelir durumlarını daha şeffaf bir şekilde takip edebilmek adına dijital kanallar üzerinden gelir belgesi teyidi isteyebilecek. Bu sayede hem kayıt dışılığın önüne geçilmesi hem de tüketicinin ödeme kapasitesine uygun bir limit tanınması hedefleniyor.