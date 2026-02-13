onedio
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Son 2 Gün: Pazartesi Günü Kart Limitleri Değişiyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2026 - 11:57 Son Güncelleme: 13.02.2026 - 12:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) talimatıyla kredi kartı limitlerinde büyük bir revizyon başlıyor. 16 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında, toplam limiti 400 bin lirayı aşan kullanıcıların limitleri mercek altına alınırken; eğitim ve sağlık harcamaları bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/2-gun-...
Bankacılık sektöründe hareketli günler yaşanıyor, kredi kartı limitleri değişiyor.

BDDK’nın bankalara tanıdığı sürenin dolmasıyla birlikte, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kredi kartı limitlerinde yeni bir hesaplama dönemine giriliyor. Kurulun daha önce 15 Şubat olarak belirlediği takvime göre, bankalar tüm müşterilerinin kart limitlerini güncel ekonomik verilere ve gelir beyanlarına göre yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Bu süreçte özellikle birden fazla banka ile çalışan ve toplam limiti belirlenen sınırın üzerinde olan tüketicileri önemli değişiklikler bekliyor.

NTV'den yer alan habere göre; Sistemin temel dayanağını, bir kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limit miktarı oluşturuyor. Yeni uygulamada 400 bin lira kritik bir eşik olarak belirlendi. Eğer bir kullanıcının farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti 400 bin liranın altındaysa, herhangi bir otomatik düşüş yaşanması beklenmiyor. Ancak farklı bankalardan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı geçiyorsa, bu kişiler 'istisna' kapsamından çıkarılarak limit azaltma operasyonuna dahil edilecek. Örneğin, üç ayrı bankadan toplamda 600 bin liralık limit kullanan bir vatandaş, belirlenen sınırı aştığı için yeni düzenlemeden doğrudan etkilenecek.

BDDK’nın bu kararı alırken sosyal ihtiyaçları koruma altına aldığı da görülüyor. Yapılan resmi duyuruya göre, vatandaşların eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları bu genel limit hesaplamasının dışında tutulacak. Bankalar, bu tür hayati harcamaların aksamaması için gerekli teknik altyapıyı tamamlayarak, eğitim ve sağlık ödemelerinin toplam limiti olumsuz etkilememesini sağlayacak. Öte yandan bankalar, müşterilerinin gelir durumlarını daha şeffaf bir şekilde takip edebilmek adına dijital kanallar üzerinden gelir belgesi teyidi isteyebilecek. Bu sayede hem kayıt dışılığın önüne geçilmesi hem de tüketicinin ödeme kapasitesine uygun bir limit tanınması hedefleniyor.

Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek?

Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak. Limit belirlenmesinde gelir evrakları açısından ayrıma gidilmedi, yani bütün kredi kart sahiplerinden yıl sonuna kadar gelir evrakları istenecek ve buna göre limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama şu şekilde yaşama geçirilecek;

Karar tarihi itibarıyla, toplam kredi kartı limiti 750 bin Türk Lirası’nın üzerinde olan kart hamillerinin, kredi kartlarının limitlerinin, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 80’i kadar azaltılacak.

Öte yandan BDDK kararına göre, 2026 yılında yeni kredi kartı limitlerinde bazı net ve katı kurallar uygulanacak. BDDK, ilgili kanuna dikkat çekerek, yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın sadece iki katı limit belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

