Eskimeyen Klasikler: 13 Zamansız Başucu Şarkısı
Müzik zevkimiz zamanla değişebilir, hatta bazen lisede dinlediğimiz o şarkıyı hatırlayıp 'Ben bunu nasıl sevmişim?' diyebiliriz. Ama bazı şarkılar var ki, üzerinden 20 yıl da geçse, 50 yıl da geçse ilk notası duyulduğu an sanki dün çıkmış gibi kalbimizi titretir.
İşte her çalındığında sesini sonuna kadar açtıran, Spotify listelerinin sarsılmaz kalesi, her neslin üzerinde mutabık kaldığı 13 zamansız başucu şarkısı!
13. Queen - Bohemian Rhapsody
12. Sezen Aksu - Geri Dön
11. Michael Jackson - Billie Jean
10. Barış Manço - Gülpembe
9. Eagles - Hotel California
8. MFÖ - Ele Güne Karşı
7. Teoman - Paramparça
6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
5. Nilüfer - Caddelerde Rüzgar
4. Tarkan - Şımarık
3. Whitney Houston - I Will Always Love You
2. Şebnem Ferah - Sil Baştan
1. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
