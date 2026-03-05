Eskimeyen Klasikler: 13 Zamansız Başucu Şarkısı

Müzik zevkimiz zamanla değişebilir, hatta bazen lisede dinlediğimiz o şarkıyı hatırlayıp 'Ben bunu nasıl sevmişim?' diyebiliriz. Ama bazı şarkılar var ki, üzerinden 20 yıl da geçse, 50 yıl da geçse ilk notası duyulduğu an sanki dün çıkmış gibi kalbimizi titretir.

İşte her çalındığında sesini sonuna kadar açtıran, Spotify listelerinin sarsılmaz kalesi, her neslin üzerinde mutabık kaldığı 13 zamansız başucu şarkısı!