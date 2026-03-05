onedio
Eskimeyen Klasikler: 13 Zamansız Başucu Şarkısı

05.03.2026 - 15:01

Müzik zevkimiz zamanla değişebilir, hatta bazen lisede dinlediğimiz o şarkıyı hatırlayıp 'Ben bunu nasıl sevmişim?' diyebiliriz. Ama bazı şarkılar var ki, üzerinden 20 yıl da geçse, 50 yıl da geçse ilk notası duyulduğu an sanki dün çıkmış gibi kalbimizi titretir.

İşte her çalındığında sesini sonuna kadar açtıran, Spotify listelerinin sarsılmaz kalesi, her neslin üzerinde mutabık kaldığı 13 zamansız başucu şarkısı!

13. Queen - Bohemian Rhapsody

'Mamaaa, oooh!' diye bağırmayan bir nesil henüz icat edilmedi. Operadan rock müziğe, oradan kafa sallamalı finaline kadar bu şarkı bir müzik ziyafeti değil, adeta bir yaşam biçimi.

12. Sezen Aksu - Geri Dön

Kraliçe'nin hüzün dozajını en yüksekten verdiği o an. Ayrıldığınız sevgilinize mesaj atmamak için telefonunuzu fırlattığınız o dakikaların resmi sponsoru.

11. Michael Jackson - Billie Jean

O efsanevi bass line başladığı an, en 'ben dans edemem' diyen insan bile gizli bir moonwalk denemesi yapar. Kimse kusura bakmasın, bu ritme karşı koymak fizik kurallarına aykırı.

10. Barış Manço - Gülpembe

Girişindeki o melankolik tını... Çocukken de severdik, yaşlanınca 'Vay be, ne şarkıymış' diyerek daha çok sevdik. Barış abimiz yine tam kalbimizden vuruyor.

9. Eagles - Hotel California

'Girişindeki o solo bitmesin' diye dua ettiğimiz, her dinleyişte otelin içindeki o gizemli atmosfere bizzat giriş yaptığımız bir klasik.

8. MFÖ - Ele Güne Karşı

Düğünde, dernekte, yolda, barda... Bu şarkı başladığında ortamdaki enerji bir anda tavan yapar. Bir nevi milli enerji içeceğimiz.

7. Teoman - Paramparça

90'ların sonunda doğanların ve 2000'lerin başında 'ergenlik' yaşayanların marşı.

6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Gençlik enerjisinin, isyanın ve kirli gitar tonlarının zirve noktası. Kurt Cobain'in o çığlığı hala kulaklarımızda pas sökücü etkisi yaratıyor.

5. Nilüfer - Caddelerde Rüzgar

Yağmurlu bir günde, cam kenarında hüzünlenirken dinlenmiyorsa o gün eksik sayılır. Yıllar geçse de o rüzgar hep aynı esiyor.

4. Tarkan - Şımarık

Dünya yıldızı olmanın, 'yakalarsam muck' demenin ve 90'ları kasıp kavurmanın özeti. Bu şarkı hala her dilde, her ülkede dans ettirme garantili.

3. Whitney Houston - I Will Always Love You

Bu şarkı başladığında o meşhur yüksek nota gelene kadar herkes derin bir nefes tutar. O nota geldiğinde ise hepimiz birer dünya yıldızıyız! Duşta konser verenlerin milli marşıdır kendisi.

2. Şebnem Ferah - Sil Baştan

Hayatınızda ne zaman bir şeyler ters gitse, sanki Şebnem ablamız yanımıza gelip omzumuza dokunuyor gibi hissettiren o kutsal şarkı. 'Sil baştan başlamak gerek bazen...'

1. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

Türk rock müziğinin manifestosu desek abartmış olmayız. Her duyduğumuzda 'Bir derdim var artık, tutamam içimde!' diye tüm dünyaya haykırmak istiyoruz.

