İstanbul’da Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Kar Yağışı İçin Kritik Tarihi Açıkladı

İstanbul ve batı illeri için kar sezonunun büyük ölçüde kapandığını ifade eden Tek, ayın 20’sine doğru yeni bir soğuma dalgası beklense de bu sistemin şehir merkezlerine kar bırakacak kadar güçlü olmadığını vurguladı. Bu süreçte beyaz örtü sadece Uludağ, Kartalkaya ve Bolu gibi yüksek rakımlı noktalarda etkisini sürdürecek. Pazar akşamı itibarıyla batıdan yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması beklenirken, önümüzdeki hafta boyunca yağmurlu havanın hakim olacağı ancak kıyı bölgelerinde kar ihtimalinin verilerde yer almadığı belirtildi.