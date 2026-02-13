İstanbul’da Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Kar Yağışı İçin Kritik Tarihi Açıkladı
Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla yükselmesi beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten hafta sonu planı yapanlara müjdeli haber geldi. Pazar günü Marmara ve iç kesimlerde bahar havası yaşanacağını belirten uzman isim, kar bekleyenler için de kritik tarihi açıkladı.
Türkiye, hafta sonuyla birlikte adeta bahar provasına hazırlanıyor.
Kış mevsiminin sert yüzünü yeniden gösterip göstermeyeceği merak konusu olurken, uzman isimden kar bekleyenleri üzecek bir açıklama geldi.
