İstanbul’da Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Kar Yağışı İçin Kritik Tarihi Açıkladı

Ali Can YAYCILI
13.02.2026 - 11:09

Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla yükselmesi beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten hafta sonu planı yapanlara müjdeli haber geldi. Pazar günü Marmara ve iç kesimlerde bahar havası yaşanacağını belirten uzman isim, kar bekleyenler için de kritik tarihi açıkladı.

Türkiye, hafta sonuyla birlikte adeta bahar provasına hazırlanıyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de yaptığı açıklamada özellikle Pazar günü sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak zirve yapacağını duyurdu. Bursa’da termometrelerin 25 dereceyi zorlayacağı öngörülürken, İstanbul’da ise güneşli havanın etkisiyle sıcaklığın 21 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Isınmanın sadece sahil şeridiyle sınırlı kalmayacağını belirten Tek; Sakarya ve Düzce hattında ciddi bir artış yaşanacağını, Antalya gibi güney kıyılarında ise deniz etkisi nedeniyle sıcaklığın İstanbul kadar yüksek hissedilmeyeceğini aktardı.

Kış mevsiminin sert yüzünü yeniden gösterip göstermeyeceği merak konusu olurken, uzman isimden kar bekleyenleri üzecek bir açıklama geldi.

İstanbul ve batı illeri için kar sezonunun büyük ölçüde kapandığını ifade eden Tek, ayın 20’sine doğru yeni bir soğuma dalgası beklense de bu sistemin şehir merkezlerine kar bırakacak kadar güçlü olmadığını vurguladı. Bu süreçte beyaz örtü sadece Uludağ, Kartalkaya ve Bolu gibi yüksek rakımlı noktalarda etkisini sürdürecek. Pazar akşamı itibarıyla batıdan yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması beklenirken, önümüzdeki hafta boyunca yağmurlu havanın hakim olacağı ancak kıyı bölgelerinde kar ihtimalinin verilerde yer almadığı belirtildi.

