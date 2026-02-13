AKP Kararını Verdi: Yasak Aşk İddialarında Adı Geçen Belediye Başkanı İhraç Ediliyor!

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında yasak aşk iddiası ortaya çıktı. Işıksu’nun 25 yıllık evli olan Elif Saçar ile adı aşk iddialarına karıştı. Gizli aşk iddiasında bulunan kişi ise Elif Saçar’ın üniversite öğrencisi kızı Ceyda Saçar’a ait. Ceyda Saçar, annesinin telefonundaki mesajları görmesinin ardından TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e dilekçe yazdı.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

'Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan E.S.'nin kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. Yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı.'

İddiaların ardından Mutlu Işıksu’nun kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar verildi.