AKP Kararını Verdi: Yasak Aşk İddialarında Adı Geçen Belediye Başkanı İhraç Ediliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2026 - 18:33

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile özel kalem müdiresi Elif Saçar arasında gizli aşk yaşandığı iddia edildi. Elif Saçar’ın kızı Ceydar Saçar’ın annesinin telefonunda bulduğu mesajlarla ortaya çıkan yasak aşk iddiasının ardından AKP’den yeni hamle geldi. Gazeteci Fatih Atik, X hesabından yaptığı paylaşımda Mutlu Işıksu’nun ihraç edileceğini duyurdu.

Fatih Atik'in paylaşımı şöyleydi:

'AK PARTİ O BAŞKANI İHRAÇ EDİYOR 

AK Parti 'yasak aşk' skandalıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu 

KESİN İHRAÇ talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. 

İhraç işlemleri başladı.'

Mutlu Işıksı olayı ne?

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında yasak aşk iddiası ortaya çıktı. Işıksu’nun 25 yıllık evli olan Elif Saçar ile adı aşk iddialarına karıştı. Gizli aşk iddiasında bulunan kişi ise Elif Saçar’ın üniversite öğrencisi kızı Ceyda Saçar’a ait. Ceyda Saçar, annesinin telefonundaki mesajları görmesinin ardından TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e dilekçe yazdı. 

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

'Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan E.S.'nin kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. Yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı.'

İddiaların ardından Mutlu Işıksu’nun kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar verildi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
