AKP Kararını Verdi: Yasak Aşk İddialarında Adı Geçen Belediye Başkanı İhraç Ediliyor!
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile özel kalem müdiresi Elif Saçar arasında gizli aşk yaşandığı iddia edildi. Elif Saçar’ın kızı Ceydar Saçar’ın annesinin telefonunda bulduğu mesajlarla ortaya çıkan yasak aşk iddiasının ardından AKP’den yeni hamle geldi. Gazeteci Fatih Atik, X hesabından yaptığı paylaşımda Mutlu Işıksu’nun ihraç edileceğini duyurdu.
Fatih Atik'in paylaşımı şöyleydi:
Mutlu Işıksı olayı ne?
