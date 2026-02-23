Milyonların Gözü Bu Tarihlerde! 4 Milyon Kişi İçin Kademeli Emeklilik Formülü
Türkiye'de emeklilik sistemi tartışmaların odağında. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartının kalkmasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Bu tarihten sadece bir gün sonra sigortalı olanlar için ortaya çıkan tablo 'adalet' tartışmalarına neden oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde emekli kademelilik bekleyenlere kritik uyarıda bulundu.
1 gün arayla emekli olanlar arasında büyük uçurum.
"Kademeli emeklilik seçimlere doğru gündem olacak."
