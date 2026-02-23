onedio
Milyonların Gözü Bu Tarihlerde! 4 Milyon Kişi İçin Kademeli Emeklilik Formülü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.02.2026 - 12:32

Türkiye'de emeklilik sistemi tartışmaların odağında. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartının kalkmasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Bu tarihten sadece bir gün sonra sigortalı olanlar için ortaya çıkan tablo 'adalet' tartışmalarına neden oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde emekli kademelilik bekleyenlere kritik uyarıda bulundu. 

1 gün arayla emekli olanlar arasında büyük uçurum.

8 Eylül 1999’da sigortalı olan bir kişi yaş şartı olmadan emekli olabilirken; 9 Eylül 1999’da sisteme giren bir kadın 58, erkek ise 60 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Sadece 24 saatlik farkın emeklilik tarihini 15-17 yıl arasında ileriye atıyor. Milyonlarca vatandaş söz konusu yasanın düzeltilmesini talep ediyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 1 Mayıs 2008 sonrası sistemin yeniden değiştiğini kaydetti. Yaş şartının 65’e yükseltildiğini söyleyen Erdursun, kademeli geçiş yapıldığını söyledi. 

Erdursun, kademeli emekliliğin şu şartlarla mümkün olduğunu anlattı:

'1-EYT kapsamına dokunmamalı.

2-Ani sıçramayı yumuşatmalı ama er­ken yaşta emekliliği teşvik etmemeli.

3- Maliyet hesabı şeffaf yapılmalı.

4-2008 sonrası sigortalılar için yeni bir adaletsizlik üretmemeli.

5-Geçiş açık, sade ve çelişkisiz yazıl­malı.'

"Kademeli emeklilik seçimlere doğru gündem olacak."

Özgür Erdursun, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların itiraz ettiğini belirterek geçiş sertliğinin adalet algısını zedelediğini vurguladı. SGK sisteminde  Mali den­ge, bütçe sürdürülebilirliği ve kuşak­lar arası yük paylaşımının da hesaplanması gerektiğine dikkat çeken Erdursun, “Yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin sigortalıyı çok yakından ilgilendi­ren kademeli emeklilik seçimlere doğru daha fazla gündem olacaktır” dedi.

