Milyonların Gözü Bu Tarihlerde! 4 Milyon Kişi İçin Kademeli Emeklilik Formülü

Özgür Erdursun, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların itiraz ettiğini belirterek geçiş sertliğinin adalet algısını zedelediğini vurguladı. SGK sisteminde Mali den­ge, bütçe sürdürülebilirliği ve kuşak­lar arası yük paylaşımının da hesaplanması gerektiğine dikkat çeken Erdursun, “Yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin sigortalıyı çok yakından ilgilendi­ren kademeli emeklilik seçimlere doğru daha fazla gündem olacaktır” dedi.