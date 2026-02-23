Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir YHT projesi, 505 kilometrelik yeni bir hat üzerinde inşa ediliyor. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, elektrikli ve sinyalli olarak planlanan hat; Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir güzergâhını kapsıyor.

Mevcut demiryolu ile yaklaşık 14 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun, proje tamamlandığında 3 saat 30 dakikaya düşeceği belirtiliyor. Ankara-İzmir arasındaki hat uzunluğu da 824 kilometreden 624 kilometreye inecek.

Projede 49 tünel, 56 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez olmak üzere toplam 1.269 sanat yapısı yer alıyor. Yıllık 13 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi beklenen yatırımın toplam maliyeti ise 100 milyar TL’yi aşmış durumda.