Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 13:58

Türkiye’deki hızlı tren projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir kısmı 2026 yılında açılması beklenen Ankara ile İzmir arasındaki hızlı tren projesindeki çalışmalardan yeni görüntüler paylaştı.

Yapımı süren Ankara ile İzmir arasında hızlı tren hattından görüntüler 👇

Ankara ile İzmir'in Arası 3.5 Saate Düşecek

Ankara ile İzmir'in Arası 3.5 Saate Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir YHT projesi, 505 kilometrelik yeni bir hat üzerinde inşa ediliyor. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, elektrikli ve sinyalli olarak planlanan hat; Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir güzergâhını kapsıyor.

Mevcut demiryolu ile yaklaşık 14 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun, proje tamamlandığında 3 saat 30 dakikaya düşeceği belirtiliyor. Ankara-İzmir arasındaki hat uzunluğu da 824 kilometreden 624 kilometreye inecek.

Projede 49 tünel, 56 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez olmak üzere toplam 1.269 sanat yapısı yer alıyor. Yıllık 13 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi beklenen yatırımın toplam maliyeti ise 100 milyar TL’yi aşmış durumda.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
