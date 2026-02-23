Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Türkiye’deki hızlı tren projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir kısmı 2026 yılında açılması beklenen Ankara ile İzmir arasındaki hızlı tren projesindeki çalışmalardan yeni görüntüler paylaştı.
Yapımı süren Ankara ile İzmir arasında hızlı tren hattından görüntüler 👇
Ankara ile İzmir'in Arası 3.5 Saate Düşecek
