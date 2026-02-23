onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Baraj Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor

İstanbul Baraj Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 13:19

İstanbul’a su sağlayan barajlarda aralık ayında doluluk oranları yüzde 20’nin altına inmişti. Yeni yılla birlikte artan yağışlar sonrasında baraj doluluk oranları yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin Şubat 2026 verilerine göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 43,14’e ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da Şubat ayında beklenen kar yağışı olmasa da etkili olan yağmur sonrasında barajlarda yükseliş yaşandı.

İstanbul’da Şubat ayında beklenen kar yağışı olmasa da etkili olan yağmur sonrasında barajlarda yükseliş yaşandı.

İSKİ verilerine göre, Aralık 2025’te yüzde 18,54 olan doluluk oranı Ocak 2026’da yüzde 28,24’e yükselirken, Şubat ayında yüzde 43,14 olarak ölçüldü.

Şubat 2026 verilerine göre İstanbul’da en düşük doluluk oranı yüzde 26,98 ile Sazlıdere Barajı’nda kaydedilirken, en yüksek doluluk oranı ise yüzde 90,21 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü.

Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda ise Şubat ayı doluluk oranı yüzde 59,23 olarak belirlendi.

Yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın