İstanbul Baraj Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor
İstanbul’a su sağlayan barajlarda aralık ayında doluluk oranları yüzde 20’nin altına inmişti. Yeni yılla birlikte artan yağışlar sonrasında baraj doluluk oranları yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin Şubat 2026 verilerine göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 43,14’e ulaştı.
İstanbul’da Şubat ayında beklenen kar yağışı olmasa da etkili olan yağmur sonrasında barajlarda yükseliş yaşandı.
Yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendi.
