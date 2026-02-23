e-Devlet 3 Saatliğine Kapanacak: Vatandaşlara SMS ile Duyuruldu
Türkiye’de her gün milyonlarca vatandaşın ziyaret ettiği e-Devlet için kritik bir uyarı yapıldı. Vatandaşlara gönderilen bilgilendirme SMS’inde, planlı bakım çalışması nedeniyle 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00-03:00 saatleri arasında e-Devlet kapatılacak. Çalışma sonrasında vatandaşlar e-Devlet hizmetlerini almaya devam edecek.
e-Devlet’te yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle vatandaşlara SMS ile bilgi verildi.
