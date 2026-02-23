onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
e-Devlet 3 Saatliğine Kapanacak: Vatandaşlara SMS ile Duyuruldu

e-Devlet 3 Saatliğine Kapanacak: Vatandaşlara SMS ile Duyuruldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 12:06

Türkiye’de her gün milyonlarca vatandaşın ziyaret ettiği e-Devlet için kritik bir uyarı yapıldı. Vatandaşlara gönderilen bilgilendirme SMS’inde, planlı bakım çalışması nedeniyle 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00-03:00 saatleri arasında e-Devlet kapatılacak. Çalışma sonrasında vatandaşlar e-Devlet hizmetlerini almaya devam edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

e-Devlet’te yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle vatandaşlara SMS ile bilgi verildi.

e-Devlet’te yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle vatandaşlara SMS ile bilgi verildi.

e-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılacak planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu.

e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00-03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın