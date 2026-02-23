onedio
Schengen Vizesinde Türk Vatandaşlarına Özel Yeni Şart: Yapmayanlara Dava Açılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
23.02.2026 - 11:35

Avrupa ülkeleri, Türkiye'den gelen rekor vize başvuruları sonrası denetimlerde vites yükseltti. İtalya ve Macaristan gibi ülkelerin başını çektiği yeni uygulamaya göre, seyahat sonrası pasaportundaki giriş-çıkış mühürlerini konsolosluğa bildirmeyen yolcular hakkında usulsüz kullanım gerekçesiyle yasal süreç başlatılacak ve sonraki vize talepleri riske girecek.

Kaynak: Sözcü

Türkiye’den tatil rotasını yurt dışına çeviren vatandaşların sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Avrupa kapılarında denetimler daha önce hiç olmadığı kadar sıkılaştı.

Schengen vizesine olan yoğun talep karşısında randevu bulmakta zorlanan ve yüksek ret oranlarıyla karşılaşan Türk yolcular için şimdi de 'seyahat sonrası bildirim' zorunluluğu getirildi. Özellikle vize onayının daha kolay olduğu düşünülen ülkeler üzerinden alınan vizelerin farklı ülkelerde kullanılmasını engellemek isteyen Avrupa konsoloslukları, 'uygun kullanım kontrolü' adı altında yeni bir mekanizmayı devreye soktu.

Sistemin işleyişine göre, özellikle İtalya ve Macaristan gibi ülkelerden vize alan yolcuların, seyahatlerini tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra pasaportlarındaki giriş ve çıkış damgalarının kopyalarını e-posta yoluyla ilgili konsolosluğa iletmeleri gerekiyor. Bu uygulama, vizenin hangi ülkeden alındıysa ilk girişin veya konaklamanın o ülkede yapılıp yapılmadığını denetlemeyi amaçlıyor. Eğer bir yolcu, vizesini aldığı ülkeye uğramadan doğrudan başka bir Avrupa ülkesine geçiş yaparsa veya dönüşte gerekli mühür bildiriminde bulunmazsa, hakkında 'vizeyi usulsüz kullanma' suçlamasıyla hukuki işlem başlatılabilecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
