Schengen Vizesinde Türk Vatandaşlarına Özel Yeni Şart: Yapmayanlara Dava Açılacak!
Avrupa ülkeleri, Türkiye'den gelen rekor vize başvuruları sonrası denetimlerde vites yükseltti. İtalya ve Macaristan gibi ülkelerin başını çektiği yeni uygulamaya göre, seyahat sonrası pasaportundaki giriş-çıkış mühürlerini konsolosluğa bildirmeyen yolcular hakkında usulsüz kullanım gerekçesiyle yasal süreç başlatılacak ve sonraki vize talepleri riske girecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’den tatil rotasını yurt dışına çeviren vatandaşların sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Avrupa kapılarında denetimler daha önce hiç olmadığı kadar sıkılaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın