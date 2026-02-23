Schengen Vizesinde Türk Vatandaşlarına Özel Yeni Şart: Yapmayanlara Dava Açılacak!

Schengen vizesine olan yoğun talep karşısında randevu bulmakta zorlanan ve yüksek ret oranlarıyla karşılaşan Türk yolcular için şimdi de 'seyahat sonrası bildirim' zorunluluğu getirildi. Özellikle vize onayının daha kolay olduğu düşünülen ülkeler üzerinden alınan vizelerin farklı ülkelerde kullanılmasını engellemek isteyen Avrupa konsoloslukları, 'uygun kullanım kontrolü' adı altında yeni bir mekanizmayı devreye soktu.

Sistemin işleyişine göre, özellikle İtalya ve Macaristan gibi ülkelerden vize alan yolcuların, seyahatlerini tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra pasaportlarındaki giriş ve çıkış damgalarının kopyalarını e-posta yoluyla ilgili konsolosluğa iletmeleri gerekiyor. Bu uygulama, vizenin hangi ülkeden alındıysa ilk girişin veya konaklamanın o ülkede yapılıp yapılmadığını denetlemeyi amaçlıyor. Eğer bir yolcu, vizesini aldığı ülkeye uğramadan doğrudan başka bir Avrupa ülkesine geçiş yaparsa veya dönüşte gerekli mühür bildiriminde bulunmazsa, hakkında 'vizeyi usulsüz kullanma' suçlamasıyla hukuki işlem başlatılabilecek.