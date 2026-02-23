Tuğba Özay Gökyüzündeki İzleri Göstererek "Kimyasal Püskürtme" İddiasıyla Murat Kurum'a Seslendi!
Oyuncu ve manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Ordu’da çektiği bir video ile gündeme geldi. Gökyüzündeki uçak izlerinin kimyasal püskürtme olduğunu iddia eden Özay, Murat Kurum'a seslenerek açıklama talep etti. 'Ben babacığımı nefes alamadığı için kaybettim. Bugün de annem burada fenalaştı. Etrafımızda çok insan zaten solunum sorunu yaşıyor. Yani sizler bu gökyüzünün altında değil misiniz? Sizler bu vatanın evlatları değil misiniz? Epstein adası ne ise, bu gökyüzü de o! Çünkü biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından bir tanesi.' dedi.
Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman kamuoyunun dikkatini çeken Tuğba Özay, bu kez Ordu’dan paylaştığı görüntülerle gündeme geldi.
Özay, açıklamasında Murat Kurum’a da doğrudan seslenerek, uzun süredir akademisyenler ve araştırmacılar tarafından bu konuda çağrılar yapıldığını öne sürdü.
