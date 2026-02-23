onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuğba Özay Gökyüzündeki İzleri Göstererek "Kimyasal Püskürtme" İddiasıyla Murat Kurum'a Seslendi!

Tuğba Özay Gökyüzündeki İzleri Göstererek "Kimyasal Püskürtme" İddiasıyla Murat Kurum'a Seslendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2026 - 10:52

Oyuncu ve manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Ordu’da çektiği bir video ile gündeme geldi. Gökyüzündeki uçak izlerinin kimyasal püskürtme olduğunu iddia eden Özay, Murat Kurum'a seslenerek açıklama talep etti. 'Ben babacığımı nefes alamadığı için kaybettim. Bugün de annem burada fenalaştı. Etrafımızda çok insan zaten solunum sorunu yaşıyor. Yani sizler bu gökyüzünün altında değil misiniz? Sizler bu vatanın evlatları değil misiniz? Epstein adası ne ise, bu gökyüzü de o! Çünkü biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından bir tanesi.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman kamuoyunun dikkatini çeken Tuğba Özay, bu kez Ordu’dan paylaştığı görüntülerle gündeme geldi.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman kamuoyunun dikkatini çeken Tuğba Özay, bu kez Ordu’dan paylaştığı görüntülerle gündeme geldi.

Gökyüzünü göstererek konuşan Özay, uçakların sorti atarak kimyasal püskürtme yaptığını iddia etti ve yetkililerden açıklama beklediğini dile getirdi.

Paylaşımında gökyüzünde oluşan çizgilerin bulut olmadığını öne süren Özay, bu izlerin bilinçli bir spreyleme sonucu ortaya çıktığını savundu. Bölgedeki vatandaşların da aynı yönde yorumlar yaptığını iddia eden Özay, “Bu izler bulut değil, kimyasal püskürtme” ifadelerini kullandı.

Özay, açıklamasında Murat Kurum’a da doğrudan seslenerek, uzun süredir akademisyenler ve araştırmacılar tarafından bu konuda çağrılar yapıldığını öne sürdü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın