Orijinalini Unutturan Başarılı 10 Cover Şarkı

Ceren Özer
15.03.2026 - 19:01

Bugün 'Bu şarkı kesin onun!' dediğiniz ama aslında bir başkasının kaleminden çıkmış, orijinalini gölgede bırakan o efsane 10 cover şarkıyı inceliyoruz. Hazırsanız şaşırmaya ve 'Nasıl yani?' demeye başlayabiliriz!

1. Whitney Houston – I Will Always Love You

Orijinali: Dolly Parton

Listeye tabii ki bu dev eserle başlıyoruz. Pek çok kişi bu şarkının Whitney Houston’a ait olduğunu düşünse de, aslında bir country efsanesi olan Dolly Parton’ın kaleminden çıkmıştır.

2. Jeff Buckley – Hallelujah

Orijinali: Leonard Cohen

Leonard Cohen’in o derin ve pes sesiyle hayat verdiği bu eser, Jeff Buckley’nin ellerinde kırılgan bir başyapıta dönüştü. Bugün birçoğumuz Hallelujah derseniz Buckley’nin o meşhur iç çekişini hatırlarız.

3. Soft Cell – Tainted Love

Orijinali: Gloria Jones

60’ların ruhuyla bezenmiş bir soul parçasıyken, Soft Cell onu aldı ve 80’lerin ikonik bir synth-pop marşı haline getirdi. Orijinalini bilenlerin sayısı, cover'ı bilenlerin yanında devede kulak kalır.

4. Sinead O'Connor – Nothing Compares 2 U

Orijinali: Prince

Prince gibi bir dehanın elinden çıkan bu şarkı, Sinead O'Connor’ın o hüzünlü ve asi yorumuyla dünya çapında bir fenomene dönüştü. Prince bile muhtemelen bu kadar 'damar' olacağını tahmin etmemişti.

5. Nirvana – Where Did You Sleep Last Night?

Orijinali: Lead Belly (Geleneksel)

MTV Unplugged performansıyla tarihe geçen bu parça, aslında 1870'lere kadar uzanan bir halk şarkısı. Kurt Cobain’in sondaki o parçalanan sesi, şarkıyı orijinalinden koparıp tamamen Nirvana külliyatına dahil etti.

6. Sertab Erener – Lal

Orijinali: Sezen Aksu

Yerli sahneden bir örnek vermezsek olmaz. Sezen Aksu’nun o eşsiz bestesi, Sertab Erener’in kristal sesiyle birleşince ortaya öyle bir 'diva' performansı çıktı ki, şarkı artık Sertab ile özdeşleşti.

7. Muse – Feeling Good

Orijinali: Anthony Newley & Leslie Bricusse (Nina Simone ile ünlendi)

Nina Simone’un o vakur duruşundan sonra Muse, bu şarkıya elektro gitarlar ve fütüristik bir hava kattı. Modern rock dünyasında bu şarkı artık Matt Bellamy’nin yüksek notalarıyla hatırlanıyor.

8. Johnny Cash – Hurt

Orijinali: Nine Inch Nails

Bir endüstriyel rock şarkısı nasıl olur da bir country/folk ağıdına dönüşür? Johnny Cash, hayatının son döneminde bu şarkıyı söyleyerek Nine Inch Nails’ın şarkısını resmen onlardan 'çaldı'. Trent Reznor bile 'Bu şarkı artık benim değil,' demiştir.

9. Aretha Franklin – Respect

Orijinali: Otis Redding

Otis Redding şarkıyı yazdığında bir erkeğin eve geldiğinde beklediği saygıyı anlatıyordu. Aretha Franklin ise şarkıyı bir kadın hakları ve özgürlük marşına dönüştürdü. Orijinalini kim hatırlar ki?

10. Duman – Her Şeyi Yak

Orijinali: Sezen Aksu

Türk rock müziğinin en kült işlerinden biri. Sezen Aksu’nun o meşhur dokunuşunu unutmak ne mümkün? Ama Duman, şarkıyı öyle bir 'grunge' süzgecinden geçirdi ki, artık festivallerde herkes Kaan Tangöze’nin o puslu sesiyle eşlik ediyor.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
