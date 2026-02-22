onedio
Hadise’nin Ramazan Bağış Videosundaki “Türkiye’den Gazze’ye” Sözleri Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 15:40

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin Ramazan ayı için hazırlanan bağış videosunda kullandığı “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine” ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 2022 yılında Çocuk Hakları Savunucusu olarak atanan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bağış videosuyla gündeme geldi.

Hadise’nin yardım çağrısı sırasında kullandığı ifadeler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hadise’nin UNICEF için kamera karşısına geçtiği videoda, “Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışla çocuklara umut ol” sözlerini kullanması, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
