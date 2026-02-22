1.5 Trilyon Dolarlık Fonun CEO’su Nicolai Tangen'den Masumiyet Müzesi’ne Övgü

“Hayatta en sevdiğim kitap, bir Netflix dizisi olmuş. Masumiyet Müzesi: 'Hayatımın en mutlu anıydı ama bunu bilmiyordum' cümlesiyle başlayan bir kitap. Güzel, yavaş ve romantik. Tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. İyi seyirler.”