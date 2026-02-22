1.5 Trilyon Dolarlık Fonun CEO’su Nicolai Tangen'den Masumiyet Müzesi’ne Övgü
Dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan Norveç Varlık Fonu’nun CEO’su Nicolai Tangen, Masumiyet Müzesi dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan yapım için sosyal medya hesabından övgü dolu ifadeler kullanan Tangen, dizinin kendisinde güçlü bir etki bıraktığını dile getirdi.
Netflix’te yayınlanan ve başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyiciler arasında dikkat çekmeyi başardı.
Nicolai Tangen, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, hem roman hem de dizi uyarlamasına olan hayranlığını şu sözlerle ifade etti:
