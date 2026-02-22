onedio
1.5 Trilyon Dolarlık Fonun CEO’su Nicolai Tangen'den Masumiyet Müzesi’ne Övgü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 14:39

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan Norveç Varlık Fonu’nun CEO’su Nicolai Tangen, Masumiyet Müzesi dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan yapım için sosyal medya hesabından övgü dolu ifadeler kullanan Tangen, dizinin kendisinde güçlü bir etki bıraktığını dile getirdi.

Masumiyet Müzesi
Dizi

Masumiyet Müzesi

Eylül Lize Kandemir
Oyuncu

Eylül Lize Kandemir

Netflix’te yayınlanan ve başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyiciler arasında dikkat çekmeyi başardı.

Netflix'te yayınlanan ve başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir'in paylaştığı dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana hem Türkiye'de hem de uluslararası izleyiciler arasında dikkat çekmeyi başardı.

Platformun öne çıkan yapımları arasına giren dizi, kısa sürede yakaladığı izlenme oranlarıyla da adından söz ettirdi.

Norveç’ten gelen bu sürpriz övgü ise dizinin uluslararası etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nicolai Tangen, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, hem roman hem de dizi uyarlamasına olan hayranlığını şu sözlerle ifade etti:

“Hayatta en sevdiğim kitap, bir Netflix dizisi olmuş. Masumiyet Müzesi: 'Hayatımın en mutlu anıydı ama bunu bilmiyordum' cümlesiyle başlayan bir kitap. Güzel, yavaş ve romantik. Tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. İyi seyirler.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
