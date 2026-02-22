Boyundan Büyük Laflarıyla Fenomen Olan Filozof Atakan Yeni İmajıyla Ortaya Çıktı
Bir döneme yaptığı felsefi yorumlarla damga vuran Filozof Atakan, uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Henüz 10 yaşındayken sosyal medyada viral olan videolarıyla milyonların dikkatini çeken Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde 17 yaşında olan Atakan’ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle uzayan saçları ve değişen tarzı, “Tanımak mümkün değil” yorumlarını beraberinde getirdi.
Gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Filozof Atakan, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok” sözleriyle hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle gündem olmuştu.
Ancak bu yoğun ilginin ardından Atakan Kayalar bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Şimdilerde 17 yaşında olan Filozof Atakan’ın son hali, onu yıllar önce tanıyanları şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın