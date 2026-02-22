onedio
Boyundan Büyük Laflarıyla Fenomen Olan Filozof Atakan Yeni İmajıyla Ortaya Çıktı

Boyundan Büyük Laflarıyla Fenomen Olan Filozof Atakan Yeni İmajıyla Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
22.02.2026 - 11:20

Bir döneme yaptığı felsefi yorumlarla damga vuran Filozof Atakan, uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Henüz 10 yaşındayken sosyal medyada viral olan videolarıyla milyonların dikkatini çeken Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde 17 yaşında olan Atakan’ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle uzayan saçları ve değişen tarzı, “Tanımak mümkün değil” yorumlarını beraberinde getirdi. 

Gelin birlikte bakalım...

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Filozof Atakan, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Asıl adı Atakan Kayalar olan genç isim, henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen videosuyla sosyal medyada viral olmuş, kısa sürede milyonlara ulaşmıştı. Kendine özgü üslubu, yaşının çok ötesinde yaptığı yorumlar ve felsefi yaklaşımıyla dikkat çeken Atakan, kısa sürede “Filozof Atakan” lakabıyla anılmaya başlanmıştı.

“Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok” sözleriyle hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle gündem olmuştu.

Kısa sürede yüzlerce kitap okuduğunu söylemesi, sakin tavırları ve ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. O dönem Filozof Atakan’ın neredeyse her cümlesi paylaşım rekorları kırarken, birçok kişi onu “yaşından büyük düşünen çocuk” olarak tanımlamıştı.

Ancak bu yoğun ilginin ardından Atakan Kayalar bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Uzun süre sessizliğini koruyan Atakan, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şimdilerde 17 yaşında olan Filozof Atakan’ın son hali, onu yıllar önce tanıyanları şaşırttı.

Saçlarını uzattığı ve tarzını tamamen değiştirdiği görülen Atakan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

