Su Burcu Yazgı Coşkun Yeni Aşkını Romantik Paylaşımla Duyurdu

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği “Asiye Eren” karakteriyle yakalayan Coşkun, performansıyla büyük beğeni topladı. Ardından farklı projelerde yer alan oyuncu, kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.

Coşkun’un son projesi ise Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı oldu. Dizinin final yapmasının ardından bir süre dinlenmeye çekilen genç oyuncu, bu süreçte setlerden uzak kalsa da sosyal medyada aktifliğini sürdürdü. Yaklaşık 7 milyon takipçiye ulaşan hesabından yaptığı paylaşımlar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.