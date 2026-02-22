Su Burcu Yazgı Coşkun Yeni Aşkını Romantik Paylaşımla Duyurdu
20 yaşındaki genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyeri, tarzı ve özel hayatıyla yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımla gündeme gelen Coşkun, yüzünü göstermediği bir erkekle verdiği pozları beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Bu paylaşım “ilan-ı aşk” yorumlarını beraberinde getirdi. Takipçileri, sır gibi saklanan sevgilinin kim olduğunu merak etmeye başladı.
İşte detaylar...
Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Su Burcu Yazgı Coşkun, yıllar içinde adım adım yükselerek genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.
Özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edilen Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
