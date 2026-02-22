onedio
Su Burcu Yazgı Coşkun Yeni Aşkını Romantik Paylaşımla Duyurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 09:38

20 yaşındaki genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyeri, tarzı ve özel hayatıyla yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımla gündeme gelen Coşkun, yüzünü göstermediği bir erkekle verdiği pozları beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Bu paylaşım “ilan-ı aşk” yorumlarını beraberinde getirdi. Takipçileri, sır gibi saklanan sevgilinin kim olduğunu merak etmeye başladı. 

İşte detaylar...

Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Su Burcu Yazgı Coşkun, yıllar içinde adım adım yükselerek genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği “Asiye Eren” karakteriyle yakalayan Coşkun, performansıyla büyük beğeni topladı. Ardından farklı projelerde yer alan oyuncu, kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.

Coşkun’un son projesi ise Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı oldu. Dizinin final yapmasının ardından bir süre dinlenmeye çekilen genç oyuncu, bu süreçte setlerden uzak kalsa da sosyal medyada aktifliğini sürdürdü. Yaklaşık 7 milyon takipçiye ulaşan hesabından yaptığı paylaşımlar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edilen Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği anları paylaşan oyuncu, fotoğrafa beyaz kalp emojisi ekledi. Genç oyuncunun bu hamlesi, “Peki bu gizemli isim kim?” sorusunu da beraberinde getirdi. Şu an için Coşkun’un birlikte olduğu kişinin kimliği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

