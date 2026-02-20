Bir Doktor, Sonuçları Temiz Çıkınca Üzülen Hastalara İsyan Etti

Kalp filmi, kan tahlili, tomografi gibi sonuçlar temiz çıktığında bazı hastaların şaşırdığını hatta üzüldüğünü belirten hekim, bu durumu anlamakta zorlandığını ifade etti.

“Kalp filminiz temiz” denildiğinde “Nasıl temiz çıkar?”, “Böbrekte taş yok” denildiğinde ise “Nasıl yok?” tepkileriyle karşılaştığını söyleyen doktor, “Oysa insanlar bu sonuçlara sahip olabilmek için neler neler veriyor” dedi.

Beyin tomografisi sonrası da benzer tepkilerle karşılaştığını anlatan hekim, “Temiz dediğim anda hastada bir hayal kırıklığı oluyor. ‘Hocam gerçekten mi, hiçbir şey yok mu?’ diye soruyorlar. Halbuki mutlu olmaları gereken bir durum” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Uzman doktor, bu yaklaşımın ciddi bir zihinsel yük oluşturduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“Bir problem olmadığı için üzülmek, sağlıklı olmaktan rahatsız olmak normal değil. Biraz da hastalık hastalığından kurtulmamız gerekiyor.”