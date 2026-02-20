onedio
article/comments
article/share
Helin Kandemir'den "Eylül Lize Kandemir ile Akrabalık Var mı?" Sorusuna Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.02.2026 - 14:53

Soyadı benzerliği sosyal medyayı karıştırdı. Son dönemin parlayan yıldızlarından Eylül Lize Kandemir ile genç oyuncu Helin Kandemir’in akraba olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle Netflix’te yayınlanan Masumiyet Müzesi sonrası sorular daha da arttı. “Kardeşler mi?” iddiası kulaktan kulağa yayılırken, net açıklama gecikmedi. Helin Kandemir, konuya son noktayı koydu.

Gelin birlikte bakalım....

Kaynak: Gazete Magazin

Netflix’te yayınlanan ve başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı Masumiyet Müzesi dizisi, genç oyuncuya büyük bir çıkış getirdi.

Dizide Füsun karakterine hayat veren Kandemir, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kardeşlerim ve Zemheri gibi yapımlarda da rol alan 25 yaşındaki oyuncu, hem oyunculuğu hem de ekran enerjisiyle adından söz ettiriyor.

Ancak son günlerde gündemi meşgul eden konu, başarısından çok soyadı oldu. Genç oyuncunun soyadının, bir başka başarılı isim Helin Kandemir’le aynı olması sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. “Kardeşler mi?”, “Aralarında bir akrabalık var mı?” soruları peş peşe sorulmaya başlandı.

Merak edilen soruya yanıt ise Helin Kandemir’den geldi.

