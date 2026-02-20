Helin Kandemir'den "Eylül Lize Kandemir ile Akrabalık Var mı?" Sorusuna Yanıt

Dizide Füsun karakterine hayat veren Kandemir, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kardeşlerim ve Zemheri gibi yapımlarda da rol alan 25 yaşındaki oyuncu, hem oyunculuğu hem de ekran enerjisiyle adından söz ettiriyor.

Ancak son günlerde gündemi meşgul eden konu, başarısından çok soyadı oldu. Genç oyuncunun soyadının, bir başka başarılı isim Helin Kandemir’le aynı olması sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. “Kardeşler mi?”, “Aralarında bir akrabalık var mı?” soruları peş peşe sorulmaya başlandı.