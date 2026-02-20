Teşkilat'tan Mert Ramazan Demir'li Delikanlı Dizisine Bomba Transfer!
Pazar akşamlarının reyting rekortmeni Teşkilat’ta beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide “Suzan” karakterine hayat veren Asena Girişken, ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Ayrılık haberi daha soğumadan, başarılı oyuncunun yeni adresi de netleşti. Girişken, OGM Pictures imzalı ve Show TV’de ekrana gelecek iddialı dizi Delikanlı ile anlaşma sağladı
Kaynak: Birsen Altuntaş
Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin kadrosunda yer aldığı Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu OGM Pictures’ın Show TV için hazırladığı yeni dizisi Delikanlı’nın kadrosuna dahil oldu.
