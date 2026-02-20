onedio
Teşkilat'tan Mert Ramazan Demir'li Delikanlı Dizisine Bomba Transfer!

Gülistan Başköy
20.02.2026 - 12:52

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni Teşkilat’ta beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide “Suzan” karakterine hayat veren Asena Girişken, ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Ayrılık haberi daha soğumadan, başarılı oyuncunun yeni adresi de netleşti. Girişken, OGM Pictures imzalı ve Show TV’de ekrana gelecek iddialı dizi Delikanlı ile anlaşma sağladı

İşte detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin kadrosunda yer aldığı Delikanlı dizisinin hazırlıkları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Pazar akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Teşkilat, yeni sezonda önemli bir oyuncusuna veda ediyor. Dizide uzun süredir “Suzan” karakterine hayat veren Asena Girişken, projeden ayrılma kararı aldı. 

Bu gelişmenin ardından gözler oyuncunun yeni adresine çevrilirken, Girişken’in rotasının Show TV olduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu OGM Pictures’ın Show TV için hazırladığı yeni dizisi Delikanlı’nın kadrosuna dahil oldu.

Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizide Girişken, “Arzu” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Arzu; hayata tutunmaya çalışan, fakirlikten kurtulma hayali kuran ve Hazan’ın (Melis Sezen) en yakın arkadaşı olarak hikayede dengeleri değiştirecek.

Teşkilat’tan ayrılıp Delikanlı’ya transfer olan Asena Girişken’in bu yeni rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.

