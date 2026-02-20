onedio
Star TV'nin Yeni Dizisinden Zirveye Büyük Çalım: 19 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.02.2026 - 11:56

19 Şubat Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Bu hafta reyting savaşında dengeler tamamen değişti. Uzun süredir zirvenin gediklisi olan Halef: Köklerin Çağrısı, ile Star TV’nin iddialı yeni yapımı Sevdiğim Sensin kıran kırana yarıştı. Sevdiğim Sensin ikinci bölümüyle güçlü bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti.

İşte detaylar...

TOTAL Grubu

Total reytinglerde gecenin lideri spor oldu. Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması zirveye adını yazdırdı.

1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. sıra: Sevdiğim Sensin - 7.60

3. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 6.48

AB Grubu

AB kategorisinde tablo biraz farklıydı. Spor yayını burada da liderliğini korurken, Halef AB’de Sevdiğim Sensin’in önünde yer aldı.

1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 5.36

3. sıra: Sevdiğim Sensin - 4.98

ABC Grubu

ABC grubunda ise Sevdiğim Sensin, gecenin kazananlarından biri oldu.

1. sıra: Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

2. sıra: Sevdiğim Sensin - 6.93

3. sıra: Halef: Köklerin Çağrısı - 5.71

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
