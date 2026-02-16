onedio
Bir Doktor, Fazla İnsülin Enjekte Ettiği İçin Ölümle Burun Buruna Gelen Hastasını Anlattı

Gülistan Başköy
16.02.2026 - 15:43

Bir doktorun sosyal medyada paylaştığı hasta vakası kısa sürede gündem oldu. Şeker hastası bir kişinin panikle fazla insülin yapması sonucu ölümle burun buruna gelmesi, iyi niyetli ama yanlış müdahalenin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doktor, özellikle diyabet hastalarını hızlı şeker düşürmenin hayati risklerine karşı uyardı. Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla sağlık konusunda farkındalık oluşturan bir doktorun anlattığı vaka, izleyenleri hem şaşırttı hem de endişelendirdi.

Gerçek bir hastadan örnek veren doktor, özellikle şeker hastalarının yaptığı en büyük hatalardan birine dikkat çekti.

Doktorun anlattığına göre, insülin kullanan bir diyabet hastası evde ölçüm yaptığında kan şekerini 580 olarak gördü. Bu değeri fark edince panikleyen hasta, her zamanki insülin dozunun çok üzerinde insülini kendisine enjekte etti. Ancak bu müdahale, beklenenin aksine çok kısa sürede ciddi bir tabloya yol açtı.

Kısa süre sonra bulantı, kusma, baş dönmesi ve yoğun halsizlik yaşayan hasta acil servise getirildi.

Doktor, hastanın soğuk terlediğini, konuşmakta bile zorlandığını belirtti. Yapılan parmak ucu kan şekeri ölçümünde ise tablo çarpıcıydı: Kan şekeri 75’e kadar düşmüştü.

Hastaya insülini ne zaman yaptığı sorulduğunda “yarım saat önce” yanıtını aldıklarını söyleyen doktor, tam da bu noktada hayati bir uyarıda bulundu. “Yüksek şeker hızlı bir şekilde öldürmez ama düşük şeker öldürür” diyen hekim, özellikle hızlı şeker düşüşlerinin beyin için büyük risk taşıdığını vurguladı.

Doktor açıklamasında, beynin temel enerji kaynağının glikoz olduğunu hatırlatarak şu sözleri kullandı:

“Kan şekerini bu kadar hızlı düşürdüğünüzde beyin enerjisiz kalır. Bu da bayılmaya, bilinç kaybına ve hatta ölüme kadar gidebilir. Yarım saat içinde 580’lerden 75’lere düşen şeker, hipoglisemi etkisi yaratır ve bu tablo son derece ölümcüldür.”

