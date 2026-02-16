Bir Doktor, Fazla İnsülin Enjekte Ettiği İçin Ölümle Burun Buruna Gelen Hastasını Anlattı

Doktor, hastanın soğuk terlediğini, konuşmakta bile zorlandığını belirtti. Yapılan parmak ucu kan şekeri ölçümünde ise tablo çarpıcıydı: Kan şekeri 75’e kadar düşmüştü.

Hastaya insülini ne zaman yaptığı sorulduğunda “yarım saat önce” yanıtını aldıklarını söyleyen doktor, tam da bu noktada hayati bir uyarıda bulundu. “Yüksek şeker hızlı bir şekilde öldürmez ama düşük şeker öldürür” diyen hekim, özellikle hızlı şeker düşüşlerinin beyin için büyük risk taşıdığını vurguladı.

Doktor açıklamasında, beynin temel enerji kaynağının glikoz olduğunu hatırlatarak şu sözleri kullandı:

“Kan şekerini bu kadar hızlı düşürdüğünüzde beyin enerjisiz kalır. Bu da bayılmaya, bilinç kaybına ve hatta ölüme kadar gidebilir. Yarım saat içinde 580’lerden 75’lere düşen şeker, hipoglisemi etkisi yaratır ve bu tablo son derece ölümcüldür.”