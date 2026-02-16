Alperen Şengün’ün NBA All-Star Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Henüz 23 yaşında olan Şengün’ün kariyerindeki bu istikrarlı yükseliş yakından takip ediliyor.

All-Star öncesi açıklamalarda bulunan Şengün, Türkiye’den aldığı destekten duyduğu mutluluğu dile getirdi:

“Türkiye’de insanların gece 04.00’te, 05.00’te kalkıp beni izlemesi benim için çok değerli. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene ‘burada olmam gerekiyordu’ diye düşündüm. Olmamak benim için hayal kırıklığı olurdu.”