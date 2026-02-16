onedio
Alperen Şengün’ün NBA All-Star Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.02.2026 - 13:18

NBA All-Star 2026’da üst üste ikinci kez sahne alan milli basketbolcu Alperen Şengün, tarihi başarısının yanı sıra tarzıyla da gündem oldu. All-Star alanına çıkarken tercih ettiği kombini sosyal medyada tartışma yarattı. Kırmızı-beyaz detayı “gurur verici” bulunurken, tarzı ise eleştirildi.

Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün, NBA All-Star 2026’da bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

Houston Rockets forması giyen milli yıldız, All-Star maçında üst üste ikinci kez sahaya çıkan ilk Türk oyuncu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Los Angeles Clippers’ın evi olan Intuit Dome’da düzenlenen organizasyonda All-Star maçları bu yıl mini turnuva formatında oynandı. ABD’li oyunculardan oluşan USA Stars ve USA Stripes takımlarının yanı sıra Dünya Karması’nın yer aldığı karşılaşmalarda, finalde USA Stars rakibini 47-21 mağlup etti.

Dünya Takımı kadrosunda yer alan Alperen Şengün, bu performansıyla 2007’de All-Star seçilen Mehmet Okur’un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu oldu.

Henüz 23 yaşında olan Şengün’ün kariyerindeki bu istikrarlı yükseliş yakından takip ediliyor.

All-Star öncesi açıklamalarda bulunan Şengün, Türkiye’den aldığı destekten duyduğu mutluluğu dile getirdi:

“Türkiye’de insanların gece 04.00’te, 05.00’te kalkıp beni izlemesi benim için çok değerli. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene ‘burada olmam gerekiyordu’ diye düşündüm. Olmamak benim için hayal kırıklığı olurdu.”

Alperen Şengün’ün All-Star alanına çıkarken tercih ettiği kombini ise sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı.

