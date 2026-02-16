Cristiano Ronaldo'nun Biricik Aşkı Georgina'nın Tanıttığı “Rüya Ev” Sınıfta Kaldı!

10 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez’le büyük bir aile kuran Ronaldo, uzun süre evlilik teklifi etmemesiyle de sık sık konuşulmuştu.

Bugün lüks yaşamı, iş birlikleri ve projeleriyle adından söz ettiren Georgina Rodriguez’in hayatı, yıllar önce Madrid’de bir Gucci mağazasında çalışırken Cristiano Ronaldo ile tanışmasıyla tamamen değişmişti. O günden sonra yalnızca bir model değil; aynı zamanda bir iş kadını, girişimci ve beş çocuklu büyük bir ailenin merkezindeki isim haline geldi.