Cristiano Ronaldo'nun Biricik Aşkı Georgina'nın Tanıttığı “Rüya Ev” Sınıfta Kaldı!
Cristiano Ronaldo’nun biricik aşkı Georgina Rodriguez’in tanıttığı lüks ev, sosyal medyada beklenen etkiyi yaratmadı. “Bir zamanlar rüyaydı, bugün gerçek” notuyla paylaşılan ev videosu kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar tasarımı yerden yere vurdu. Kimi evi “ruhsuz” buldu, kimi “güzellik merkezi gibi” dedi.
Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo, yıllardır sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Ronaldo’nun taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen Cristiano Jr., Eva Maria ve Mateo’yu kendi evlatları gibi sahiplenen Georgina, 2017’de Alana Martina’yı dünyaya getirmişti.
Ronaldo’nun sevgilisi için kesenin ağzını açtığı biliniyor.
Rodriguez, ev tanıttığı videoyu “Bir zamanlar bir rüya. Bugün ev, vizyon ve gerçeklik” notuyla paylaştı.
