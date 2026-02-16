onedio
Cristiano Ronaldo'nun Biricik Aşkı Georgina'nın Tanıttığı “Rüya Ev” Sınıfta Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.02.2026 - 12:03

Cristiano Ronaldo’nun biricik aşkı Georgina Rodriguez’in tanıttığı lüks ev, sosyal medyada beklenen etkiyi yaratmadı. “Bir zamanlar rüyaydı, bugün gerçek” notuyla paylaşılan ev videosu kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar tasarımı yerden yere vurdu. Kimi evi “ruhsuz” buldu, kimi “güzellik merkezi gibi” dedi.

Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo, yıllardır sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

10 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez’le büyük bir aile kuran Ronaldo, uzun süre evlilik teklifi etmemesiyle de sık sık konuşulmuştu.

Bugün lüks yaşamı, iş birlikleri ve projeleriyle adından söz ettiren Georgina Rodriguez’in hayatı, yıllar önce Madrid’de bir Gucci mağazasında çalışırken Cristiano Ronaldo ile tanışmasıyla tamamen değişmişti. O günden sonra yalnızca bir model değil; aynı zamanda bir iş kadını, girişimci ve beş çocuklu büyük bir ailenin merkezindeki isim haline geldi.

Ronaldo’nun taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen Cristiano Jr., Eva Maria ve Mateo’yu kendi evlatları gibi sahiplenen Georgina, 2017’de Alana Martina’yı dünyaya getirmişti.

2022 yılında ise ikiz bebek bekleyen çift, erkek bebeklerini doğum sırasında kaybetmiş; kız bebekleri ise sağlıkla dünyaya gelmişti.

Beş çocuklu bu büyük ailede uzun süre eksik kalan tek şey evlilikti. Georgina’nın yıllarca beklediği evlilik teklifi, geçtiğimiz ağustos ayında gelmiş; Ronaldo’nun taktığı ve “Kaşıkçı Elması” benzetmeleri yapılan dev pırlanta yüzük sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Georgina, o dönem yaptığı açıklamada “Ronaldo beni 10 yıl bekletti, bu yapabileceklerinin en azıydı” sözleriyle gündem olmuştu.

Ronaldo’nun sevgilisi için kesenin ağzını açtığı biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz’de, yalnızca tekne ve uçakla ulaşılabilen Nujuma Adası’ndaki Ritz-Carlton Reserve’te iki lüks villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu kez gündem olan ise Georgina Rodriguez’in sosyal medya paylaşımı oldu.

Rodriguez, ev tanıttığı videoyu “Bir zamanlar bir rüya. Bugün ev, vizyon ve gerçeklik” notuyla paylaştı.

