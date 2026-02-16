Şerif Sezer, Yılmaz Güney Hakkında Yapılan Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Yılmaz Güney’in yalnızca Türkiye için değil dünya sineması için de ilham verici bir isim olduğunun altını çizen Sezer, Güney’in sinema tarihinde istisnai bir yere sahip olduğunu vurguladı ve yapılan eleştirilerin bağlamından koparıldığını ifade etti.

Şerif Sezer, Yol filmine değinerek, Güney’le birebir tanışma fırsatı bulamadığını da dile getirdi. Filmin çekimleri sırasında Yılmaz Güney’in cezaevinde olduğunu hatırlatan Sezer, buna rağmen onun sinemadaki etkisinin setten bile hissedildiğini söyledi.