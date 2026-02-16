onedio
Şerif Sezer, Yılmaz Güney Hakkında Yapılan Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Gülistan Başköy
16.02.2026 - 10:05

Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, Yılmaz Güney hakkında son dönemde yeniden alevlenen tartışmalara sert sözlerle yanıt verdi. Sezer, Güney’e yöneltilen eleştirileri “haddini aşan” yorumlar olarak değerlendirerek, usta sinemacının Türk sineması için taşıdığı değerin tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Kaynak: 2. Sayfa

Usta oyuncu Şerif Sezer, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Usta oyuncu Şerif Sezer, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz Güney’in yalnızca Türkiye için değil dünya sineması için de ilham verici bir isim olduğunun altını çizen Sezer, Güney’in sinema tarihinde istisnai bir yere sahip olduğunu vurguladı ve yapılan eleştirilerin bağlamından koparıldığını ifade etti.

Şerif Sezer, Yol filmine değinerek, Güney’le birebir tanışma fırsatı bulamadığını da dile getirdi. Filmin çekimleri sırasında Yılmaz Güney’in cezaevinde olduğunu hatırlatan Sezer, buna rağmen onun sinemadaki etkisinin setten bile hissedildiğini söyledi.

Usta oyuncu açıklamasında, geçmişteki iddiaların bugünün değerleriyle yüzeysel şekilde ele alınmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
sarp andarkan

ya bi sg bi de dahi diyor

Kedi Oyuncağı

https://eksisozluk.com/yilmaz-guneyin-pkk-propagandasi-yaptigi-konusma--7714282