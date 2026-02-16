Şerif Sezer, Yılmaz Güney Hakkında Yapılan Eleştirilere Tepki Gösterdi!
Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, Yılmaz Güney hakkında son dönemde yeniden alevlenen tartışmalara sert sözlerle yanıt verdi. Sezer, Güney’e yöneltilen eleştirileri “haddini aşan” yorumlar olarak değerlendirerek, usta sinemacının Türk sineması için taşıdığı değerin tartışmaya açık olmadığını söyledi.
Usta oyuncu Şerif Sezer, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Usta oyuncu açıklamasında, geçmişteki iddiaların bugünün değerleriyle yüzeysel şekilde ele alınmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
