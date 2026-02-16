onedio
Ufuk Özkan'dan Cesaret Alan Genç Annesine Organını Verdi

Ufuk Özkan’dan Cesaret Alan Genç Annesine Organını Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.02.2026 - 08:43

Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşma süreciyle gündemde olan oyuncu Ufuk Özkan, bu kez bambaşka bir hikâyenin kahramanı oldu. Özkan’ın yaşadıklarını paylaşması, aynı hastanede tedavi gören bir gencin hayatını değiştirdi. Annesine karaciğer bağışlayan genç, kararını Özkan’ın videolarını izledikten sonra verdiğini söyledi. Duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden ve başarılı bir nakil operasyonunun ardından hızla toparlanan Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastanede anlamlı bir karşılaşma yaşadı.

Bir süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden ve başarılı bir nakil operasyonunun ardından hızla toparlanan Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastanede anlamlı bir karşılaşma yaşadı.

Özkan, annesine organ bağışında bulunan genç bir hasta yakınıyla bir araya geldi.

Genç adam, annesinin yıllardır karaciğer hastalığıyla mücadele ettiğini ancak ailede kimsenin bağış konusunda cesaret edemediğini anlattı. On kardeş olduklarını söyleyen genç, en küçük kardeş olmasına rağmen bu zor kararı kendisinin aldığını dile getirdi.

Karar sürecini anlatırken Özkan'a dönerek şunları söyledi:

Karar sürecini anlatırken Özkan’a dönerek şunları söyledi:

“Çok korkuyordum. Ama sizin videolarınızı izledim. ‘Allah aynı Allah, bize de nasip etsin’ dedim. Sizi izleyerek cesaret ettim.”

Bu sözler karşısında duygulanan Ufuk Özkan, gence sarılarak şu yanıtı verdi:

“Adamsın sen, adam! Korkacak bir şey yok. Annene verdin oğlum.”

İşte o anlar:

