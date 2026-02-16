Ufuk Özkan’dan Cesaret Alan Genç Annesine Organını Verdi
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşma süreciyle gündemde olan oyuncu Ufuk Özkan, bu kez bambaşka bir hikâyenin kahramanı oldu. Özkan’ın yaşadıklarını paylaşması, aynı hastanede tedavi gören bir gencin hayatını değiştirdi. Annesine karaciğer bağışlayan genç, kararını Özkan’ın videolarını izledikten sonra verdiğini söyledi. Duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bir süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden ve başarılı bir nakil operasyonunun ardından hızla toparlanan Ufuk Özkan, tedavi gördüğü hastanede anlamlı bir karşılaşma yaşadı.
Karar sürecini anlatırken Özkan’a dönerek şunları söyledi:
İşte o anlar:
