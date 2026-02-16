onedio
İrem Derici, Beren Saat'in CapitaliZoo Performansını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
16.02.2026 - 14:59

Oyunculuktaki başarısının ardından müzik dünyasına adım atan Beren Saat, ilk şarkısı CapitaliZoo ile günlerdir konuşuluyor. Sosyal medyayı ikiye bölen performansına İrem Derici’den destek geldi. Derici, “Saçma sapan eleştiriler neden? Kime ne, istediğini yapar” diyerek Beren Saat’e arka çıktı.

Kaynak: Gazete Magazin

Uzun yıllar ekranların en güçlü kadın karakterlerine hayat veren Beren Saat, 11 Şubat’ta kariyerinde sürpriz bir sayfa açtı.

Oyunculuğun ardından şarkıcılığa yönelen ünlü isim, CapitaliZoo adını verdiği ilk single’ını dinleyiciyle buluşturdu. Bu hamle, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2014’ten bu yana Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat’in müzikle profesyonel olarak sahneye çıkması, kimi kesimler tarafından cesur bulunurken kimi kullanıcılar tarafından da eleştirildi.

Günlerdir süren tartışmalara son olarak İrem Derici dahil oldu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
