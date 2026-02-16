İrem Derici, Beren Saat'in CapitaliZoo Performansını Eleştirenlere Tepki Gösterdi
Oyunculuktaki başarısının ardından müzik dünyasına adım atan Beren Saat, ilk şarkısı CapitaliZoo ile günlerdir konuşuluyor. Sosyal medyayı ikiye bölen performansına İrem Derici’den destek geldi. Derici, “Saçma sapan eleştiriler neden? Kime ne, istediğini yapar” diyerek Beren Saat’e arka çıktı.
Kaynak: Gazete Magazin
Uzun yıllar ekranların en güçlü kadın karakterlerine hayat veren Beren Saat, 11 Şubat’ta kariyerinde sürpriz bir sayfa açtı.
Günlerdir süren tartışmalara son olarak İrem Derici dahil oldu.
