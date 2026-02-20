BLOK3'ün Dinlenme Rekorları Kıran "Kusura Bakma" Şarkısını Kime Yazdığı Ortaya Çıktı
Rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden Blok3, hit şarkısı Kusura Bakma ile yeniden gündemde. Bir dönem oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan ünlü rapçinin Kusura Bakma şarkısını da eski sevgilisine yazdığı iddia edildi.
İşte detaylar...
Kaynak: Gel Konuşalım
Rap dünyasında Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.
Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Blok3’ün şarkılarının Nilsu Berfin Aktaş’a yazıldığını öne sürdü.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
