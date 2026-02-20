onedio
BLOK3'ün Dinlenme Rekorları Kıran "Kusura Bakma" Şarkısını Kime Yazdığı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.02.2026 - 17:21

Rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden Blok3, hit şarkısı Kusura Bakma ile yeniden gündemde. Bir dönem oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan ünlü rapçinin Kusura Bakma şarkısını da eski sevgilisine yazdığı iddia edildi. 

İşte detaylar...

Kaynak: Gel Konuşalım

Rap dünyasında Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Rap dünyasında Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Özellikle oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişki, ayrılık sonrası ortaya atılan iddialarla magazin gündeminden düşmedi.

İkilinin ayrılığı ilk etapta Aktaş’ın rol aldığı dizideki bir öpüşme sahnesine bağlanmış, ancak Blok3 bu iddialara net bir dille “İnanmayın” diyerek karşı çıkmıştı. Buna rağmen kulislerde konuşulanlar bir türlü dinmedi.

Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Blok3’ün şarkılarının Nilsu Berfin Aktaş’a yazıldığını öne sürdü.

