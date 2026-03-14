article/comments
Göksel’in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Göksel’in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2026 - 19:02

Müzik kariyeri boyunca sayısız hit parçaya imza atan Göksel, özellikle “Depresyondayım”, “Acıyor”, “Sabır” ve “Uzaktan” gibi şarkılarıyla geniş kitlelerin hafızasına kazındı. Sahne tarzı, güçlü sesi ve özgün müzik anlayışıyla pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdüren Göksel, yeni imajıyla kamera karşısına geçti.

Türk pop müziğinin kendine has seslerinden biri olan Göksel, yıllardır güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yere sahip.

Türk pop müziğinin kendine has seslerinden biri olan Göksel, yıllardır güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yere sahip.

1990’lı yılların sonlarından bu yana müzik dünyasında aktif olan Göksel, duygusal şarkıları ve güçlü sahne performanslarıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Kendine özgü tarzı ve sade ama etkileyici yorumuyla Türk pop müziğinde ayrı bir yerde duran ünlü şarkıcı, özellikle “Depresyondayım”, “Acıyor”, “Sabır”, “Uzaktan” ve “Denize Bıraksam” gibi parçalarıyla müzikseverlerin hafızasında kalıcı bir iz bıraktı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Göksel, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ve sahne projeleriyle gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı bu kez All Dergisi için gerçekleştirdiği özel çekimle dikkat çekti. Kamera karşısına farklı imajlarla geçen Göksel, çekim boyunca birbirinden farklı saç stilleri ve karakterlerle poz verdi.

Ünlü şarkıcı bu kez All Dergisi için gerçekleştirdiği özel çekimle dikkat çekti. Kamera karşısına farklı imajlarla geçen Göksel, çekim boyunca birbirinden farklı saç stilleri ve karakterlerle poz verdi.

Alışılmış görünümünün dışına çıkan sanatçı, her karede bambaşka bir tarzla karşımıza çıktı.

Çekimden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken Göksel de paylaşımında bu deneyimden keyif aldığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, farklı saç stillerini deneyimlediği çekim için “Her saçla içimden başka bir kadın çıktı” ifadelerini kullandı. Dergi çekiminde ortaya çıkan farklı imajlar ise magazin gündeminde geniş yer buldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
