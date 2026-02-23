onedio
article/comments
article/share
Rihanna’nın Şarküteri Tabağı Şeklindeki Pastası Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2026 - 09:59

Gösterişten uzak yaşam tarzıyla uzun süredir gözlerden uzak kalan Rihanna, 38’inci yaşını sade bir doğum günüyle kutladı. Şarküteri tahtası şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyada gündem olurken, ünlü şarkıcının çıkık karnı “4’üncü mü geliyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Bir dönemin dünya çapında en çok konuşulan pop yıldızlarından biri olan Rihanna, son yıllarda müzik kariyerini ikinci plana atarak tamamen ailesine odaklanmış durumda.

Üç çocuk annesi olan ünlü şarkıcı, sahnelerden ve yoğun çalışma temposundan uzak, daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Hayranlarının yeni albüm beklentisi sürerken, Rihanna’nın önceliğinin artık ailesi ve annelik olduğu her fırsatta dikkat çekiyor.

2019 yılından bu yana A$AP Rocky ile birlikte olan Rihanna, ilişkisini 2021 yılında kamuoyuna açıklamıştı.

Çift, kısa sürede aile kurma yolunda hızlı adımlar attı. Rihanna ve A$AP Rocky’nin; 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot, 5 aylık Rocki adında üç çocuğu bulunuyor. 

Bir zamanlar listeleri altüst eden hit şarkılarıyla anılan Rihanna, artık daha çok üç çocuk annesi kimliğiyle gündeme geliyor. Ünlü şarkıcının uzun süredir yeni müzik üretmemesi de bu tercihini açıkça ortaya koyuyor.

20 Şubat’ta 38 yaşına giren Barbadoslu şarkıcı için A$AP Rocky, bir restoranda sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

Doğum günü kutlamasında en çok konuşulan detaylardan biri ise Rihanna’nın doğum günü pastası oldu.

Şarküteri tahtasında hazırlanan sunum, sosyal medyada gündem oldu. “Pastadan çok meze tabağına benziyor” yorumları yapıldı.

Kutlamadan paylaşılan görüntülerde Rihanna’nın belirginleşen karnı ise gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının bu hali, sosyal medyada “Dördüncü çocuk yolda mı?” sorularına neden oldu.

