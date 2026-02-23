UNICEF Videosu Tartışılan Hadise Sessizliğini Bozdu!
UNICEF için çektiği Ramazan bağış videosunda kullandığı ifadelerle sosyal medyada tartışma yaratan Hadise, sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere Ramazan ayının anlamına dikkat çekerek yanıt verdi. “Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır” sözleriyle birlik ve sakinlik çağrısı yaptı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UNICEF’in Ramazan ayı için hazırladığı bağış kampanyasında kamera karşısına geçen Hadise, videoda kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmaların büyümesinin ardından Hadise, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi.
Ramazan videosunun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Hadise, mesajın özünün “Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim” olduğunu söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın