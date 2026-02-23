onedio
UNICEF Videosu Tartışılan Hadise Sessizliğini Bozdu!

UNICEF Videosu Tartışılan Hadise Sessizliğini Bozdu!

Gülistan Başköy
23.02.2026 - 08:55

UNICEF için çektiği Ramazan bağış videosunda kullandığı ifadelerle sosyal medyada tartışma yaratan Hadise, sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere Ramazan ayının anlamına dikkat çekerek yanıt verdi. “Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır” sözleriyle birlik ve sakinlik çağrısı yaptı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
UNICEF’in Ramazan ayı için hazırladığı bağış kampanyasında kamera karşısına geçen Hadise, videoda kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti.

Videoda kullandığı “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine” ifadeleri sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tartışmaların büyümesinin ardından Hadise, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi.

2022’den bu yana UNICEF ile birlikte çocuklar ve gençler için birçok projede yer aldığını vurgulayan sanatçı, özellikle deprem sonrası bölgede çocuklarla birebir vakit geçirdiğini ve yürütülen yardımlara yakından tanıklık ettiğini belirtti.

Ramazan videosunun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Hadise, mesajın özünün “Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim” olduğunu söyledi:

'2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: “Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim.”

Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım.

2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke.

Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

Özellikle 22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye’yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır.

Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek.

Hadise'

