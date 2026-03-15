article/comments
Kadir Gecesi Ne Zaman, Hangi Gün 2026? Kadir Gecesi Tarihi ve Günü

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
İslam inancına göre Kadir Gecesi, insanlık tarihinin en büyük hadisesi olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir. Her yıl Kadir Gecesi'nde dualar ve ibadetler yerine getirilir. 

Peki Kadir Gecesi ne zaman 2026 hangi gün? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Reklam

Kadir Gecesi Ne Zaman 2026?

Kadir Gecesi'nin Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildiriliyor. Kadir Gecesi her sene dualar ve ibadetlerle karşılanıyor.  Bu gecede yapılan tek bir secdenin, edilen tek bir içten duanın, yaklaşık 83 yıllık (bin ay) bir ömür boyunca yapılan ibadetten daha kıymetli olduğu söyleniyor.

Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart 2026'da idrak edilecek.

Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor?

Kadir Gecesi, bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı bir gün olduğu söylenen Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi Ramazan'ın 27.gecesinde idrak edilecek. Bu önemli gecede ibadetler yerine getirilecek, dualar edilecek.

Kadir Gecesi'nde Ne Oldu? Kadir Gecesi'nin Önemi

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.'

Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği mübarek gecedir. Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” anlamlarına gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adıdır. 

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

Reklam

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
