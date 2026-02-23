onedio
Meksika’daki Kartel ile Polis Çatışmaları: Kadınlar Arasında Oynanan Maçta Panik Yaşandı

23.02.2026 - 11:46

Meksika’da CJNG kartelinin liderinin öldürülmesi sonrasında kartel üyeleri ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Meksika’nın Aguascalientes kentinde Necaxa ile Queretaro kadın takımları arasında oynanan futbol maçında da stadyum çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Kartel lideri ABD destekli operasyonda öldürülmüş.

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan baronu El Mencho’nun, Jalisco’daki operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City'ye sevk edildiği sırada hayatını kaybettiğini açıkladı. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Meksika tamamen karıştı. Ülkede karteller ile ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

