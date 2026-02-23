onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyanın Gözü Meksika'da: Ülkenin En Büyük Karteli Öldürüldü, Şehirde Savaş Çıktı!

Dünyanın Gözü Meksika'da: Ülkenin En Büyük Karteli Öldürüldü, Şehirde Savaş Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 07:49

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan baronu El Mencho’nun, Jalisco’daki operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City'ye sevk edildiği sırada hayatını kaybettiğini açıkladı. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Meksika tamamen karıştı. Ülkede karteller ile ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü teyit etti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü teyit etti.

Açıklamada, 'Operasyonun amacı El Mencho’yu sağ yakalamaktı ancak çatışmada ağır yaralanan Mencho, hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Resmi kimlik tespiti için otopsi ve adli incelemeler yapılacak.' bilgisi verildi.

Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, 'Ne yazık ki bu askeri operasyon sırasında 3 personel yaralandı. Yaralı askerler, acil tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.' ifadesi kullanıldı.

Meksika basınında çıkan haberde, ABD istihbaratının da destek verdiği operasyon sırasında, askeri personelin suç örgütü üyelerinin saldırısına uğraması üzerine silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.

Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.

Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle başta Jalisco olmak üzere çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti: 'Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum.'

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Lidya Pera

ABD hedef gösterdi, Meksika ordusu tetiği çekti. Bu durumda ABD’nin, El Mencho’nun başına koyduğu 15 milyon dolarlık ödül kime gidecek? İstihbarata mı, köste... Devamını Gör