Dünyanın Gözü Meksika'da: Ülkenin En Büyük Karteli Öldürüldü, Şehirde Savaş Çıktı!
Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan baronu El Mencho’nun, Jalisco’daki operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City'ye sevk edildiği sırada hayatını kaybettiğini açıkladı. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Meksika tamamen karıştı. Ülkede karteller ile ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.
Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü teyit etti.
Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.
