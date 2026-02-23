Dünyanın Gözü Meksika'da: Ülkenin En Büyük Karteli Öldürüldü, Şehirde Savaş Çıktı!

Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti: 'Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum.'

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.