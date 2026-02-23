Edirne’de Kırmızı Alarm: Meriç ve Tunca Nehirleri Yatağından Çıktı! Yollar Kapatıldı, Tahliyeler Başladı

Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi. Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı. Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.

Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi 'kırmızı' olarak uygulanıyor.