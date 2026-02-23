onedio
Edirne'de Kırmızı Alarm: Meriç ve Tunca Nehirleri Yatağından Çıktı! Yollar Kapatıldı, Tahliyeler Başladı

Edirne’de Kırmızı Alarm: Meriç ve Tunca Nehirleri Yatağından Çıktı! Yollar Kapatıldı, Tahliyeler Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 07:33

Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi 'kırmızı' olarak uygulanıyor.

Edirne'de kırmızı alarm verildi! Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor.

Edirne’de kırmızı alarm verildi! Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor.

Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi. Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı. Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.

Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi 'kırmızı' olarak uygulanıyor.

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.

Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve 'turuncu' ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu. Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı. Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.

DSİ ekipleri, Hamzadere Sulama Birliği ve belediye ekiplerinin yoğun önlem çalışmaları olduğunu ifade eden Altay, 'İnşallah atlatacağız. Şu anda yerleşim alanı olarak su basan yer yok. Tarla ve meralarımız su altında.' dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de taşkın riskinin sürdüğü bölgelerde çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor.

Tunca Nehri yatağında temizlik ve güçlendirme çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, su seviyelerini anlık olarak takip ederek riskli noktalarda gerekli önlemleri alıyor.

Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Küplü ve Subaşı beldeleri ile Kadıdondurma köyünde yerleşim alanlarının taşkın sularından korunması amacıyla pompalı tahliye çalışması gerçekleştiriyor. Tunca Nehri boyundaki yerleşim yerlerine su girişini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıca Değirmenyeni köyü Gölbaba mevkisinde köye su girişini yol güzergahını kapatarak kontrol altına aldı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Bölgede etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde artış yaşanıyor. Taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan İki Köprü Arası mevkisinde önlemler artırılırken, Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Köprünün ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgede incelemelerde bulundu. Sezer, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, nehir debilerinin anlık olarak izlendiğini, risk durumuna göre ilave tedbirlerin alınabileceğini belirtti. Vatandaşlara riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
