İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem Bugün Başladı: İstanbul’da Hız Sınırı Düşürüldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada güvenlik standartlarını artırmak amacıyla İETT ve Özel Halk Otobüsleri için azami hız limitini 70 kilometreye düşürdü. Dijital takip sistemiyle desteklenen yeni uygulama, yolculuk süresini sadece 2,3 dakika uzatırken kaza riskini minimuma indirmeyi hedefliyor.
İstanbul’da toplu ulaşım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve yolcu güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için kapsamlı bir düzenlemeye gidildi.
