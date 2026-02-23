İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem Bugün Başladı: İstanbul’da Hız Sınırı Düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni kararla birlikte, şehir genelinde hizmet veren tüm İETT ve Özel Halk Otobüsleri için en yüksek hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Yapılan teknik analizler, hız limitindeki bu küçük düşüşün varış sürelerine yalnızca 2,3 dakikalık bir gecikme olarak yansıdığını, buna karşın can güvenliği noktasında hayati bir koruma sağladığını ortaya koyuyor.

Uygulamanın denetim süreci, araçlara entegre edilen modern dijital sistemler aracılığıyla yürütülecek. Otobüslerin hız verileri anlık olarak takip merkezine iletilecek ve belirlenen limiti aşan sürücüler sistem üzerinden anında tespit edilebilecek. Hızlı araç kullanımından kaynaklanan kaza risklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bu sistem, şoförlerin sürüş disiplinini artırırken İstanbullulara daha huzurlu bir seyahat imkanı sunacak. Bugünden itibaren geçerli olan bu kural sayesinde, hem trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hem de olası çarpışmaların şiddetinin azaltılması planlanıyor.