İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem Bugün Başladı: İstanbul’da Hız Sınırı Düşürüldü

İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem Bugün Başladı: İstanbul'da Hız Sınırı Düşürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 12:09 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 12:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada güvenlik standartlarını artırmak amacıyla İETT ve Özel Halk Otobüsleri için azami hız limitini 70 kilometreye düşürdü. Dijital takip sistemiyle desteklenen yeni uygulama, yolculuk süresini sadece 2,3 dakika uzatırken kaza riskini minimuma indirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve yolcu güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için kapsamlı bir düzenlemeye gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni kararla birlikte, şehir genelinde hizmet veren tüm İETT ve Özel Halk Otobüsleri için en yüksek hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Yapılan teknik analizler, hız limitindeki bu küçük düşüşün varış sürelerine yalnızca 2,3 dakikalık bir gecikme olarak yansıdığını, buna karşın can güvenliği noktasında hayati bir koruma sağladığını ortaya koyuyor.

Uygulamanın denetim süreci, araçlara entegre edilen modern dijital sistemler aracılığıyla yürütülecek. Otobüslerin hız verileri anlık olarak takip merkezine iletilecek ve belirlenen limiti aşan sürücüler sistem üzerinden anında tespit edilebilecek. Hızlı araç kullanımından kaynaklanan kaza risklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bu sistem, şoförlerin sürüş disiplinini artırırken İstanbullulara daha huzurlu bir seyahat imkanı sunacak. Bugünden itibaren geçerli olan bu kural sayesinde, hem trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hem de olası çarpışmaların şiddetinin azaltılması planlanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
