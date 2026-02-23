onedio
article/comments
Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 15:51

Tasarruflarını korumak ve değerlendirmek isteyen birçok kişi, mevduat faizlerine yöneliyor. Fakat faiz oranları bankalara göre değiştiği için güncel oranları takip etmek gerekiyor. 23 Şubat 2026 tarihinde belirlenmiş olan faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerli olacak. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

23 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

23 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Pek çok vatandaş, birikimlerini artırmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Yatırımcılar, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı tercih ettiği zaman, farklı oranlarla karşılaşabiliyor. Örneğin 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi tutarların faiz oranları değişiyor.

500 bin TL'lik bir mevduat için en fazla faiz geliri sunan banka, güncel verilere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

23 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

23 Şubat 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14.284,93 TL

Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 39,25

Net Kazanç: 14.194,52 TL

Vade Sonu Tutar: 514.194,52 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Faiz Oranı: Yüzde 37.5

Net Kazanç: 13.561,64 TL

Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.892,78 TL

Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 12.469,77 TL

Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
