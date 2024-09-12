1975 Yılında 42 Kişiye Mezar Olan 345 Sefer Sayılı THY Uçağı: Marmara Denizi'ne Çakılmıştı
1975 Yılında 42 Kişiye Mezar Olan 345 Sefer Sayılı THY Uçağı: Marmara Denizi'ne Çakılmıştı
1975’in 30 Ocak günü Türk Hava Yollarına ait Fokker F28-1000 Fellowship tipi Bursa uçağı Marmara Denizi’ne düştü ve 42 insanımız yaşamını yitirdi.
Ancak bu trajik kazanın ardındaki gizem, bugüne kadar hiçbir zaman aydınlatılamadı.
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İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren 345 sefer sayılı uçuş, sorunsuz bir şekilde İstanbul’a ulaştı. Ancak uçak iniş yapmaya hazırlandığı sırada Yeşilköy Havaalanı karanlığa gömüldü, elektrikler kesilmişti.
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Pilotlar, inişi iptal ederek yeniden havalanmak zorunda kaldılar. Kısa süre sonra havaalanı aydınlatıldı ve pilotlar Marmara Denizi üzerinde yeni bir iniş denemesi için tekrar harekete geçti.
Marmara Denizi üzerinde yükselen uçak, bir anda radar ekranlarından silindi. Üstelik uçak havaalanına çok yakın bir noktadaydı.
Kısa süre sonra uçağın Marmara Denizi’ne çakıldığı anlaşıldı.
Ne yazık ki uçağın enkazı ve içinde bulunan 42 kişi Marmara Denizi’nin derinliklerine gömüldü. Kazadan sonra ne enkaz ne de kara kutu olarak bilinen uçuş kayıt cihazı denizden çıkarıldı.
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Bu nedenle kazanın nasıl ve neden gerçekleştiği de asla ortaya çıkarılamadı. Üstelik kazadan sonra resmi bir araştırma dahi yapılmadı.
Bugün hala Marmara Denizi’nde bulunan uçak enkazı, Türk havacılık tarihinin en gizemli olaylarından biri olarak hafızalarda yerini koruyor.
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