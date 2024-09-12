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Kuşlar, Elektrik Tellerine Konduğunda Nasıl Oluyor da Yüksek Gerilime Kapılarak Çarpılmıyor?

Kuşlar, Elektrik Tellerine Konduğunda Nasıl Oluyor da Yüksek Gerilime Kapılarak Çarpılmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
12.09.2024 - 13:34

Hepimiz elektrik tellerine konan kuşları görmüşüzdür, peki neden çarpılmadıklarını hiç düşündünüz mü?

Aslında bazıları çarpılıyor ama çoğunluğu güvenle orada oturabiliyor. Nasıl mı? İşte cevabı!

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Elektrik telleri, kuşların çevresini gözlemlemesi için harika bir konum sunar. Kuşlar, ağaçların yapraklarıyla engellenmeyen geniş bir görüş açısına sahip olurlar.

Elektrik telleri, kuşların çevresini gözlemlemesi için harika bir konum sunar. Kuşlar, ağaçların yapraklarıyla engellenmeyen geniş bir görüş açısına sahip olurlar.

Bu yükseklik, potansiyel tehlikeleri ya da avlarını kolayca fark etmelerine yardımcı olur.

Kuşların çoğu elektrik tellerinde güvenle oturabilir çünkü sadece tek bir tele temas ederler ve vücutları, elektrik akımının geçmesi için bir yol oluşturmaz.

Kuşların çoğu elektrik tellerinde güvenle oturabilir çünkü sadece tek bir tele temas ederler ve vücutları, elektrik akımının geçmesi için bir yol oluşturmaz.

Yani kuşlar yere dokunmadıkları için elektrik devresini tamamlamazlar ve bu da çarpılmalarını engeller.

Yani kuşlar yere dokunmadıkları için elektrik devresini tamamlamazlar ve bu da çarpılmalarını engeller.

Kuşlar, elektrik hattı ile toprak arasında bir bağlantı oluşturmadıkları için devreyi tamamlamıyorlar. Ancak biz yerde dururken bir elektrik hattına dokunursak, devreyi tamamlayıp kötü sonuçlarla karşılaşırız.

Kuşlar, elektrik hattı ile toprak arasında bir bağlantı oluşturmadıkları için devreyi tamamlamıyorlar. Ancak biz yerde dururken bir elektrik hattına dokunursak, devreyi tamamlayıp kötü sonuçlarla karşılaşırız.

Yine de her kuş elektrik tellerinde güvende değildir. Özellikle büyük kuşlar, iki tel arasında ya da bir tel ve toprak arasında bir bağlantı kurduğunda elektrik akımı onların üzerinden geçer ve bu çok kötü sonuçlar doğurur.

Yine de her kuş elektrik tellerinde güvende değildir. Özellikle büyük kuşlar, iki tel arasında ya da bir tel ve toprak arasında bir bağlantı kurduğunda elektrik akımı onların üzerinden geçer ve bu çok kötü sonuçlar doğurur.
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2016 yılında yapılan bir çalışma, çarpılan kartalların %80'inin kel ya da altın kartal olduğunu ortaya koymuştur.

2016 yılında yapılan bir çalışma, çarpılan kartalların %80'inin kel ya da altın kartal olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç olarak kuşların elektrik tellerinde güvenle oturabilmesi tamamen fizik kurallarına dayanıyor. Ancak her kuş bu kadar şanslı değil.

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