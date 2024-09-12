Kuşlar, Elektrik Tellerine Konduğunda Nasıl Oluyor da Yüksek Gerilime Kapılarak Çarpılmıyor?
Kuşlar, Elektrik Tellerine Konduğunda Nasıl Oluyor da Yüksek Gerilime Kapılarak Çarpılmıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrik telleri, kuşların çevresini gözlemlemesi için harika bir konum sunar. Kuşlar, ağaçların yapraklarıyla engellenmeyen geniş bir görüş açısına sahip olurlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuşların çoğu elektrik tellerinde güvenle oturabilir çünkü sadece tek bir tele temas ederler ve vücutları, elektrik akımının geçmesi için bir yol oluşturmaz.
Yani kuşlar yere dokunmadıkları için elektrik devresini tamamlamazlar ve bu da çarpılmalarını engeller.
Kuşlar, elektrik hattı ile toprak arasında bir bağlantı oluşturmadıkları için devreyi tamamlamıyorlar. Ancak biz yerde dururken bir elektrik hattına dokunursak, devreyi tamamlayıp kötü sonuçlarla karşılaşırız.
Yine de her kuş elektrik tellerinde güvende değildir. Özellikle büyük kuşlar, iki tel arasında ya da bir tel ve toprak arasında bir bağlantı kurduğunda elektrik akımı onların üzerinden geçer ve bu çok kötü sonuçlar doğurur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016 yılında yapılan bir çalışma, çarpılan kartalların %80'inin kel ya da altın kartal olduğunu ortaya koymuştur.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın