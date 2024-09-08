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Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Yüzeceğiniz Birbirinden Değerli Hap Bilgiler

Öğrendikten Sonra Bilgi Şöleninde Yüzeceğiniz Birbirinden Değerli Hap Bilgiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 11:34

Hem arkadaş ortamında hem de aile ortamında satabileceğiniz bilgileri duymaya hazır mısınız? Bu bilgiler hem sizi bilgi şölenine sürükleyecek hem de vizyonunuzu arşa çıkaracak!

Buyurun beraber bakalım...👇

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1. Fransa'daki Tuvalet Kağıtlarının Neden Pembe Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

1. Fransa'daki Tuvalet Kağıtlarının Neden Pembe Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

1960'lı yıllardan bu yana Fransa'da yaygın olarak pembe tuvalet kağıtlarının aslında bir sebebi var. Günümüzde de hala kullanılan pembe tuvalet kağıtlarının perde arkasındaki asıl sebep ne? Fransızlar neden pembe tuvalet kağıdı kullanıyorlar?

2. Japonya'nın Neredeyse Her Sokağında Otomat Görmenizin "Çok Mantıklıymış" Dedirten Nedenleri

2. Japonya'nın Neredeyse Her Sokağında Otomat Görmenizin "Çok Mantıklıymış" Dedirten Nedenleri

Japonya’yı ziyaret eden çoğu insanın dikkatini çeken ilk şeylerden biri, her köşe başında duran otomatlardır. Sayıları o kadar fazla ki neredeyse her 43 Japonya vatandaşına, 1 otomat düşüyor!

3. Burada Saat Diye Bir Şey Yok! Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın Neden Zaman Dilimi Yoktur?

3. Burada Saat Diye Bir Şey Yok! Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın Neden Zaman Dilimi Yoktur?

Düşünün, bir yerde saatin kaç olduğunu hiç kimse söyleyemiyor çünkü orada ‘zaman’ diye bir şey yok! Kulağa çılgınca gelse de Kuzey Kutbu ve Antarktika’da tam olarak böyle bir durum söz konusu.

4. Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Yer Yatağında Uyumayı Tercih Ediyor?

4. Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Yer Yatağında Uyumayı Tercih Ediyor?

Kabul edelim ki birçoğumuz rahat mı rahat yastıklarımızda ve içine gömüldüğümüz yataklarımızda derinlemesine bir uyku çekmeye bayılıyoruz. Ancak neredeyse tüm dünyanın aksine Japonya, yer yataklarında uyuyor. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, sadece kültürel bir alışkanlık değil, çok daha ötesi! Nasıl mı? Sizi şöyle aşağıya alalım.

5. Otobüs, TIR, Kamyon Hepsinden Çıkan O Meşhur ''Tısss!'' Sesinin Gerçek Sebebi Ne?

5. Otobüs, TIR, Kamyon Hepsinden Çıkan O Meşhur ''Tısss!'' Sesinin Gerçek Sebebi Ne?

Uzun yolculuklarda kullandığımız şehirler arası otobüslerde sık sık duyduğumuz 'Tısss!' sesinin sebebini hiç merak ettiniz mi? Bu ses ayrıca belediye otobüsleri, kamyonlar ve TIR'lar gibi ağır vasıtalardan da çıkıyor. Gelin bu sesin asıl sebebini anlatıyoruz.

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6. Tren Raylarının Altında Hep Aynı Tip Taş Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

6. Tren Raylarının Altında Hep Aynı Tip Taş Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

Trenle yolculuk yapıp muhteşem manzaralar arasında ilerlerken, neredeyse her rayın altında küçük taşlar olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bu taşlar neden burada? Sorunun cevabı oldukça ilginç…

7. Bazı Hapishanelerin Spesifik Olarak Pembe Renge Boyanmasının Çok Şaşırtacak Nedeni

7. Bazı Hapishanelerin Spesifik Olarak Pembe Renge Boyanmasının Çok Şaşırtacak Nedeni

Hapishaneler genellikle gri, koyu gri ve başka bir gri tonunda olur, değil mi? Ancak bazı hapishaneler pembe renkte boyanıyor, hem de belirli bir pembe tonu olan Baker-Miller pembe!

8. Almanya'da Sahte Otobüs Durakları Olmasının Kalbinizi Paramparça Edecek Nedeni

8. Almanya'da Sahte Otobüs Durakları Olmasının Kalbinizi Paramparça Edecek Nedeni

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan sahte otobüs durakları, ilk bakışta sadece tuhaf görünebilir. Ancak bu durakların ardında yatan sebep, yaşlıların güvenliği ve huzuru için düşündüğümüzden çok daha derin bir amacı barındırıyor. Emin olun nedeni hem çok mantıklı gelecek hem de yüreğinizi dağlayacak...

9. VIP, FBI, ATM: Her Gün Kullandığımız Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz?

9. VIP, FBI, ATM: Her Gün Kullandığımız Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz?

Günlük yaşamın koşturmacasında, kısaltmalar hayatımızı kolaylaştıran küçük kahramanlar gibiATM'den para çekerken, CEO ile toplantı yaparken veya internet üzerinde gezinirken sıkça karşılaştığımız WWW gibi kısaltmaların arkasındaki gerçek anlamları hiç merak ettiniz mi?

10. Uçaklara 100 Mililitreden Fazla Sıvı Alınmamasının Öğrenince Hak Vereceğiniz Sebebi

10. Uçaklara 100 Mililitreden Fazla Sıvı Alınmamasının Öğrenince Hak Vereceğiniz Sebebi

Havaalanlarına adım attığımızda, karşılaştığımız birçok kural ve düzenleme bazen biraz bunaltıcı olabiliyor. Kemerlerinizi çıkartmanız, takılarınızı ayrı bir kaba koymanız ve 100 ml'den fazla sıvıyı atmanız gibi prosedürler isteniyor. En çok dikkat çeken kurallardan biri de sıvı kısıtlaması. Peki, bu kuralın ardında yatan neden nedir?

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11. Ekmek, Peynir, Meyve: Küflenmiş Yiyeceklerin Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Hemen Çöpe Atacaksınız

11. Ekmek, Peynir, Meyve: Küflenmiş Yiyeceklerin Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Hemen Çöpe Atacaksınız

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bir sorun, yiyeceklerin üzerindeki küflerdir. Özellikle de ekmek ve peynir gibi besinlerde rastladığımız bu durum karşısında bazen 'Küflü kısmını kesip atarsak, geri kalanını yiyebiliriz' diye düşünebiliyoruz. Ancak bu yaklaşım sağlığımız açısından bazı riskler taşıyor.

12. 1 Dolar 145 Yen, Peki Neden Japonya'da Ekonomik Kriz Yok?

12. 1 Dolar 145 Yen, Peki Neden Japonya'da Ekonomik Kriz Yok?

30 Ağustos 2024 itibarıyla 1 dolar 34 TL ve aynı şekilde 145 yen. Dümdüz baktığımızda hemen akla şu geliyor: '1 dolar karşısında biz 34 adet TL verirken, Japonlar ise tam 145 yen veriyor, demek ki Japonların parası daha değersiz, ekonomisi daha kötü.' Halbuki hepimiz farkındayız ki Japon ekonomisi Türk ekonomisinden daha iyi durumda. İyi de bu kafa karışıklığına sebep olan şey ne?

13. Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?

13. Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?

Arabayla ya da yaya, her gün bir yere giderken mutlaka önünden geçtiğimiz benzinistasyonlarındaki sistemin nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Akaryakıtın pompalardan araçlara nasıl ulaştığını, yer altındaki sistemin nasıl işlediğini merak edenler için bu içerik tam size göre.

14. Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?

14. Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?

Uçağa binersiniz ve camdan gökyüzüne doğru bakarsınız. Rota ara sıra değişir ama aslında bu yön değiştirmeler öyle pek de dikkatinizi çekecek, sizi şaşırtacak düzeyde değildir. Gelin görün ki aynı şey Çin'e doğru yapacağınız bir seyahat için geçerli değildir!

15. Koparmamak Lazımmış: Burun Kıllarımız Aslında Sağlığımızı Kurtarıyor!

15. Koparmamak Lazımmış: Burun Kıllarımız Aslında Sağlığımızı Kurtarıyor!
onedio.com

Estetik bir görünüm için burun kıllarımız bizi biraz fazla rahatsız ediyor olabilir. Ama sağlığımız açısından aslında onlara muhtacız! Gelin burun kıllarınızı neden koparmamanız gerektiğini masaya yatıralım...

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